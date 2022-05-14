المتهمة و البيت بيتي أبرزهم .. 3 مسلسلات جديدة في الطريق إليك

ايام قليلة ويبدأ موسم جديد للدراما عبر عدد من المنصات الالكترونية ، وذلك بعد مرور فترة قصيرة على موسم دراما رمضان 2022 ، وفى السطور التالية نستعرض أبرز تلك الاعمال المقرر عرضها .

مسلسل البيت بيتي :

مسلسل البيت بيتي من بطولة مصطفي خاطر و كريم محمود عبدالعزيز ويشاركهم في العمل الفنانة ميرنا جميل ومي القاضي والفنان سامي مغاوري من اخراج خالد مرعي وتأليف احمد عبدالوهاب وكريم سامي.

تدور الأحداث حول شاب مستهتر يرث من والده قصر عتيق ثم يكتشف المفاجأة ، وتبلغ عدد حلقات المسلسل 10 حلقات فقط .

مسلسل المتهمة :

وتخوض درة بطولة مسلسل المتهمة والذى يعرض فى اطار 10 حلقات ويشاركها البطولة الفنان دياب وعلي الطيب وإخراج تامر نادي حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة.

مسلسل المتهمة من المقرر عرضه على أحدي المنصات ، وسيتم طرحه حلقات بشكل أسبوعي .

مسلسل الثمانية :

ومن أبزر الاعمال المقرر عرضها خلال الفترة القادمة وهو مسلسل الثمانية بطولة آسر ياسين وخالد الصاوي ومحمد علاء وريم مصطفي ومحمود البزاوي وحنان سليمان، وفي ظهور خاص النجوم محمد ممدوح وغادة عادل و العديد من النجوم العرب و الأجانب.

المسلسل من اخراج احمد مدحت وإشراف عام علي الانتاج حمادة اسماعيل، ومن إنتاج شركه رزام وهو اول انتاج للشركة التي حرصت علي جودة المحتوي، فقامت بالاستعانة بفنيين اجانب علي مستوي عال في التصوير والصوت والخدع البصرية والموسيقي التصويرية وتصميم البوستر الدعائي والبرومو التشويقي.