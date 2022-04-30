قريبا.. درة تروج لمسلسلها الجديد "المتهمة"

روجت الفنانة درة لمسلسلها الجديد "المتهمة" المقرر عرضه قريبا علي منصة شاهد وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .



و نشرت درة بوستر المسلسل و علقت قائلة : قريبا مسلسل المتهمة من اعمال شاهد الاصلية"

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ويأتي بطولة درة للعمل كأول مسلسل يعرض على منصة شاهد يحمل أسمها، حيث قدمت خلال الفترة الماضية بطولة حدوتة «غالية» من مسلسل «زي القمر» وعرض على قناة الحياة.



وتقدم درة في مسلسل المتهمة 10 حلقات سيعرضوا خلال الفترة المقبلة، ويشاركها البطولة الفنان دياب وعلي الطيب وإخراج تامر نادي حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة.