تيار الاستقلال يبعث برقية تهنئة للشيخ محمد بن زايد ولي عهد الإمارات

هنّأ تيار الاستقلال وحزب السلام الديمقراطي الشيخ محمد بن زايد ولى عهد الإمارات بانتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية الشقيقة خلفا للراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعرب رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالى فى بيان صحفى له عن ثقته أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سوف يواصل مسيرة التقدم والنهضة لدولة الإمارات العربية ومواصلة مسيرة النضال العربي ضد الإرهاب متمنيا لسموه التوفيق فى قيادة دولة الإمارات العربية الشقيقة.

كما طالب الفضالي قيادات العالم المحبة للسلام والاستقرار بدعم مسيرة سمو الشيخ محمد بن زايد نحو الاستقرار ورسالة السلام التي تبناها منذ أن كان وليا للعهد ، باعتباره قائدا عربيا متميزا مستنيرا وكان سابقا لعصره هكذا سيسجل التاريخ.