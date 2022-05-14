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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن خليفة: الإمارات تستشرف حقبة جديدة ملؤها الأمل و الخير والثقة

الإمارات
الإمارات

أكد الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تودع قائد سفينة الوطن وراعي مسيرته الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعد رحلة عامرة بالعطاء و البذل و الخير و الإنجازات على كل صعيد لتستشرف حقبة جديدة من تاريخها ملؤها الأمل و الخير و الثقة في ربان السفينة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي بذل و لا يزال من أجل وطنه وشعبه ليواصل مسيرة الخير والنماء والرفاه التي وضع أسسها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ورفع بنيانها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.

وقال محمد بن خليفة في كلمة له بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة: «سنبقى على العهد سيدي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة .. نبايعك على الولاء والطاعة فأنت ربان سفينتنا وقائد مسيرتنا.. واثقون بأنك ستمضي بنا قدما في مسيرة الخير و النماء ليواصل الوطن ازدهاره مستنيرا برؤاكم الثاقبة و حكمتكم المعهودة و قيمكم التي غرسها زايد الخير».

و أضاف : «هاهي دولة الإمارات في هذا اليوم المشهود من تاريخها تيمم وجهها صوب المستقبل بعزيمة لا تلين و قلب جسور ملؤه الإيمان و الحكمة في قائدها الشيخ محمد بن زايد باني حصن الوطن «قواتنا المسلحة قائدا محنكا و أبا حانيا رحيما.. فسر بنا على بركة الله تحفظك رعايته وتحرسك عينه ليواصل الوطن مسيرته التاريخية التي شيد أركانها الآباء المؤسسون رحمهم الله».

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة .

وعقد المجلس اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .

حضر الاجتماع ،  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان و الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة و الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين  الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

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