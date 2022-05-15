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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

منها اضطراب الأمعاء.. 5 علامات تحذيرية للإصابة بـ سرطان القولون

سرطان القولون
سرطان القولون

سرطان القولون أو المستقيم هو سرطان يصيب آخر 15 سنتيمترًا من القولون، ويعد واحدًا من أخطر أنواع السرطانات على الإطلاق.

 

ولأن أحد أهم عوامل الإصابة به هو العمر، عادة ما يوصي الخبراء بالخضوع لفحص سرطان القولون والمستقيم بانتظام بعد سن الخمسين.

 

لكن هناك بعض العلامات التحذيرية التي تنبه الشخص للإصابة بـ سرطان القولون، إليك أهم 5 علامات:

 

• مشاكل مستمرة في الجهاز الهضمي
هل تشعر بالانتفاخ والغازات بشكل مستمر أو تعاني من تقلصات مطولة وانزعاج في الجهاز الهضمي؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فاستشر أخصائي رعاية صحية لأنه قد يكون علامة على الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

 

• تغييرات مفاجئة في الوزن
أي تغير مفاجئ في الوزن ينذر بالخطر ويجب عدم تجاهله، حيث يمكن أن يتسبب سرطان القولون أيضًا في تغيرات مفاجئة في الوزن.

 

• حركة الأمعاء المتغيرة
حركة الأمعاء المنتظمة هي علامة على صحة الجسم، لذا فإن حدوث اضطراب في حركة الأمعاء يمكن أن يكون علامة على وجود حالة صحية خطيرة مثل سرطان القولون والمستقيم ويجب عدم تجاهلها.

 

• الدم في البراز
الدم في أماكن غير متوقعة ليس علامة جيدة أبدًا، يمكن أن يتسبب سرطان القولون في نزيف المستقيم. مما ينتج عنه وجود دم في البراز.

 

• عدم الشعور بالراحة من اضطرابات الأمعاء
هل شعرت أنك لا تستطيع إفراغ أمعائك مؤخرًا؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فقد تشير هذه العلامة إلى القولون غير الصحي أو السرطان.

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