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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أميرة سليم تحيي احتفال مرور 20 عاما على افتتاح مكتبة الإسكندرية

أميرة سليم
أميرة سليم

بناء علي دعوة رسمية تشارك السوبرانو العالمية أميرة سليم يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 من مايو في البرنامج الفني الذي وضعه المايسترو ناير ناجي - مدير أوركسترا مكتبة الإسكندرية السيمفونى- للإحتفال بمرور 20 عاما علي إفتتاح مكتبة الإسكندرية، ويشاركها في تلك الإحتفالية عدد من الفنانين ذو قيمة فنية عالية، لتقديم عدد من أعمال موزارت أيضا منها "زواج فيجارو" و"كونشرتو البيانو" و"كارمن" وغيرها من المقطوعات، ووصلت أميرة للقاهرة من فرنسا مساء السبت لعمل بروفات علي الحفل بالمكتبة. 

وتشارك أميرة في الإحتفالية بغناء مقطوعة "ملكة الليل" المقتطفة من أوبرا الناي السحري والتي تعد واحدة من أهم وأِشهر أعمال المؤلف النمساوي موزارت وستكون تحت قيادة المايسترو ناير ناجي، وأكدت سليم " فخورة باشتراكي في هذا الحفل الكبير بهذا المكان الذي يعد رمز تاريخي هام في تاريخ مصر ونافذة للثقافة والعلم والمعرفة والفكر بعد اعادة احياءه وافتتاحه في 2002،  وسعيدة بدعوة الزميل العزيز المايسترو ناير ناجي لي للاشتراك في هذا الحفل المهم، حيث رحبت علي الفور عندما عرض علي الأمر، وتواصلنا للاتفاق علي احسن اختيار فني يليق بهذا الحدث التاريخي المهم، كما أشارك مع فنانين ذو قيمة فنية عالية مثل عازف البيانو العالمي رمزي يسي وعازفة الفيولينة الموهوبة مريم ابو زهرة، بالإضافة كورال مكتبة الإسكندرية وكورال اطفال مكتبة الاسكندرية، واوركسترا مكتبة الاسكندرية واوركسترا شباب االسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي".

وعلي الجانب الآخر أكد المايسترو ناير ناجي القائد الاساسي لأوركسترا مكتبة الاسكندرية أنه "عندما طلب مني وضع الاتجاه الفني العام لاحتفال مكتبة الاسكندرية بعيدها العشرين، كان اهم شيء بالنسبة لي أن يتناسب اختيار الفنانين المشاركين في هذه الاحتفالية الضخمة مع شخصية مكتبة الاسكندرية و رسالتها، فمكتبة الاسكندرية تحمل شخصية مصرية ولكنها في نفس الوقت عالمية ذات دور مؤثر وفعال في نقل الثقافة والفنون من جيل الي جيل".

وأضاف "لذلك، كان اختيار اميرة سليم هو الامثل، فهي سوبرانو مصرية ذات شهرة عالمية، تعمل بجدية منذ سنوات طويلة في نقل رسالة الثقافة والفنون في تخصصها وهو الغناء الاوبرالي في الداخل والخارج، يساعدها في ذلك ما حباها الله من موهبة فنية خاصة وإمكانيات صوتية نادرة، ثقلتها يوما فيوم بالعلم والمثابرة مما جعل رسالتها مؤثرة وفعالة وفخر لكل فنان وموسيقي مصري". 

وتربط كل من السوبرانو أميرة سليم والمايسترو ناير ناجي علاقة فنية تعود لسنوات طويلة من التعاون، بدأت بأول حفل لها في القاهرة وكانت بمصاحبة المايسترو ناير ناجي علي البيانو، واستمر التعاون في حفلات مختلفة في مصر منها عروض بدار الاوبرا المصرية وحفلات الكريسماس السنوية، وأيضا خارج مصر في المغرب والجزائر وغيرها، كما لبت دعوة ناير في مارس من العام الماضي بمكتبة الإسكندرية لتقديم عمل للمؤلف الروسي جليير. 

وفي الوقت نفسه تعتبر أميرة معروفة بتقديمها دور "ملكة الليل" في أوبرا الناي السحري، فهو من أكثر الألحان شهرة في مجال الفن الغنائي الأوبرالي، فهوعمل يتطلب قدرات ومساحات صوتية كبيرة ما بين الطبقات الصوتية المرتفعة والبراعة في استخدام النغمات بمرونة وسرعة وكثيرا ما يكون تحدي لمن يغنيها ولهذا يعتبر نوع الصوت نادرا، وغير موجود بكثرة، ولقد قدمتها أميرة في الالبوم الموسيقي "موزار المصري" عام 2005، للموسيقار الفرنسي "هوج دي كورسون" بتوزيع مصري كلاسيكي، واستخدم فيه آلات مصرية مثل الطبلة والناي والتنوعات الصوتية المختلفة، بالإضافة إلي مشاركتها في الحفل المئوي علي ميلاد المؤلف الموسيقي موزارت بفيينا عام 2006، وأذيع علي قنوات أوربية مختلفة، حيث لفتت الأنظار إليها بإضافتها اللمسة المصرية الإيقاعية في الحركة والصوت، كما قدمت هذا الدور عدة مرات علي مدار مشوا رها الفني في الخارج والداخل، منها في دار الأوبرا المصرية، واوبرا مدينة ليل ونات وبياريتز وليموج واوبرا مارسيليا ومسرح السيجال بباريس .

أميرة سليم مكتبة الاسكندرية ناير ناجى السوبرانو أميرة سليم Arts Entertainment

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