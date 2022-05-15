انطلاق النسخة الخامسة من أيام القاهرة السينمائية .. 25 مايو

يعود برنامج أيام القاهرة السينمائية بنسخة جديدة للعام الخامس على التوالي، وتمتد فعالياته خلال الفترة من 25 مايو وحتى 21 يونيو المقبل بسينما زاوية.

أيام القاهرة السينمائية هو برنامج أفلام يسلط الضوء على السينما العربية الحديثة، من خلال عرض أحدث الإنتاجات السينمائية العربية التي عرضت لأول مرة في المهرجانات الدولية على مدار العام الماضي.

وتشمل النسخة الخامسة أفلاما من مصر وفلسطين ولبنان والعراق والجزائر والمغرب وتونس.

وانطلقت النسخة الثالثة من مهرجان أيام القاهرة السينمائية، والمختصة بعرض عدد من الأفلام المصرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية وحازت على إشادة عدد من أهم النقاد والسينمائيين المصريين، إلى جانب عدد من الأعمال المصرية الكلاسيكية، والتي يتخللها عدة ندوات ثقافية لصناع هذه الأعمال، في أبريل 2019.

وروّجت إدارة المهرجان لأولي فعاليات المهرجان، عبر الصفحة الرسمية لسينما "زاوية" على "فيسبوك"، وهي السينما المسئولة عن عرض هذه الأعمال طوال فترة الفعاليات، حيث قامت بنشر صورة مجمعة لعدد من الأفلام التي تم عرضها أنذاك، وهم الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار، عن الإباء والأبناء، حب بري، في عينيا، وصوفيا".