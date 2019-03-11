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فن

انطلاق مهرجان سينما زاوية في 10 أبريل المقبل

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:35 م
شعار مهرجان سينما
شعار مهرجان سينما زاوية
أحمد إبراهيم
تستعد سينما "زاوية" بوسط البلد، لإطلاق الدورة الثالثة من أيام القاهرة السينمائية، في الفترة من 10 إلى 16 أبريل المقبل.

يذكر أن أيام القاهرة السينمائية مهرجان للأفلام العربية، أنشأته زاوية عام 2017، بغرض فتح نافذة أمام الجمهور المصري للاطلاع على ما يدور في الساحات السينمائية العربية، وضم في دورته الأولى، مجموعة متميزة من الأعمال العربية، والمحلية التي تم إنتاجها حديثًا، والتي نالت استحسان الجمهور.

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