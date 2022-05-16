فورد تتخلص من 7 ملايين سهم في ريفيان بقيمة 188.42 مليون دولار

باعت شركة "فورد" موتورز الأمريكية 7 ملايين سهم أخرى من "ريفيان" شركة السيارات الكهربائية الناشئة بقيمة 188.42 مليون دولار. يأتي ذلك في أعقاب عملية بيع Blue Oval أسهم في ريفيان بقيمة 214 مليون دولار ، مما يعني أن صانع السيارات الأمريكي قد تخلص من حوالي 400 مليون دولار في أسهم "ريفيان" خلال أسبوع واحد فقط.

تم طرح شركة ريفيان للاكتتاب العام في نوفمبر الماضي ، مع السماح لأصحاب الحجوزات بشراء الأسهم في وقت مبكر بسعر ثابت قدره 78 دولارًا للسهم. على الرغم من الارتفاع الحاد لسعر السهم مع بداية التداول إلى أكثر من 170 دولارًا ، انخفضت القيمة السعرية للسهم بشكل كبير طوال فترة الأعياد ومع بداية العام الجديد. استمر السهم في الانخفاض بمعدل كبير في شهري فبراير ومارس. اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي، تم تداول سهم ريفيان RIVN عند 26.70 دولارًا - بانخفاض أكثر من 70 ٪ منذ أول يوم لطرحه.

تعاني ريفيان من مشاكل مستمرة خاصة بسلاسل التوريد ونقص الإمدادات وخاصة في أشباه الموصلات وهي الأزمة التي عانى منها كل شركات السيارات ولكن تأثرت ريفيان بشكل أكبر خاصة أنها ما زالت جديدة في السوق وبالتالي تواجه تحديات أصعب، واضطرت العلامة التجارية الأمريكية إلى خفض أهداها الإنتاجية لسنة 2022.

توقع المحللون في البداية أن تنتج Rivian حوالي 40 ألف مركبة هذا العام ، لكن في شهر مارس ، صرحت شركة صناعة السيارات أن لديها الآن هدف إنتاج 25 ألف وحدة فقط. ومع ذلك ، حتى الوصول إلى ذلك الرقم قد يمثل تحديًا فقد صنعت ريفيان 2.553 مركبة في الربع الأول. كما خسرت الشركة 1.59 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام.

يعتبر كلا من فورد و أمازون هما المساهمان الرئيسيان في ريفيان. تمتلك العديد من الشركات الأخرى أيضًا حصصًا كبيرة ، مثل Cox Automotive. وكانت شركة فورد تخطط في مستهل تحالفها مع ريفيان استخدام منصتها الهندسية لبناء سيارة لينكولن الـ SUV الرياضية الجديدة ولكن الآن الخطط تغيرت أو تم تعليقها ولم تنفذ.

استثمار فورد في ريفيان تسبب لها في خسائر لشركة فورد بقيمة 5.4 مليار دولار حيث كانت الشركة الناشئة مسؤولة إلى حد كبير عن النتائج المالية المخيبة لشركة فورد في الربع الأول من 2022.