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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الجزائر.. رئيس أركان الجيش يحذر من تحول الأمن المائي إلى وسيلة للضغط

صدى البلد

قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة، اليوم الإثنين، أن الأمن المائي تحول إلى وسيلة للضغط على الدول التي تعاني إجهادا مائيا وصعوبة في تحقيق أمنها الغذائي..
وأكد الفريق خلال إشرافه على ملتقى حول المياه في النزاعات الدولية "حالة إفريقيا"، أن الأمن المائي يشكل بعدا أساسيا في الأمن الوطني للدول وهو ما يدفعها لبناء تصورات كاملة واستراتيجيات بمنطق استشرافي لضمان الاستخدامات العقلانية للموارد المائية على نحو يكفل حاجات البقاء والعيش الكريم للأجيال الحالية واللاحقة.
وأضاف شنقريحة أن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على فهم التهديدات المتعلقة بالماء مع التركيز على العمق الإفريقي، موضحا أن فهم هذه التطورات أكثر من ضروري لاعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية للأمن المائي لمواكبة التطورات ومجابهة التهديدات المحتملة سيما ما تعلق بتسوية النزاع حول المياه على المستوى الإفريقي.

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