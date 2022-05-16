سهر الدماطي: متوقع رفع سعر الفائدة في مصر بنسبة 1.25%

أكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن شهادة الفائدة الـ 18% شجعت المصريين في الخارج على تحويل أموالهم لشراء الشهادات.

وأضافت “الدماطي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع لمستوى قياسي لم يصل له منذ 28 عاما.

وتابعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أنه متوقع رفع سعر الفائدة في مصر بنسبة 1.25% من قبل البنك المركزي المصري.

وأكملت الخبيرة المصرفية، أن نسبة التضخم زادت عما كان يستهدفه البنك المركزي، حيث وصل حاليًا إلى 13.5%.

ولفتت إلى أن هناك دراسة تشير إلى توجه الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة مجددًا إلى 75. %وهذا بسبب ارتفاع التضخم إلى 8.5 % لأول مرة منذ 28 عامًا.

وأكدت أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت نحو 3.3 مليار دولار خلال مارس الماضي وهذا مؤشر جيد، موضحًا أن طرح شهادات بفائدة 18 % كان مشجعا للمصريين بالخارج لتحويل أموالهم.