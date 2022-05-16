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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل إخلاء سبيل طبيب القاهرة الجديدة بعد اعتداء أسرة مريضة عليه

وجهت له اتهامات بالتحرش
وجهت له اتهامات بالتحرش

كشف الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، تفاصيل التحقيق من قبل النيابة العامة مع طبيب مستشفى القاهرة الجديدة، الذي تعرض لحادث اعتداء من أحد مرافقي مريضة يوم الخميس الماضي - بحسب بيان صادر عن النقابة العامة.

التحقيق مع طبيب القاهرة الجديدة

وقال حسين: "بصفتي عضو مجلس نقابة الأطباء وطبيب حتى الآن، قمت أمس الأحد 15 مايو بالتواجد في نيابة القاهرة الجديدة منذ العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة والنصف مساء، لحضور التحقيق مع طبيب مستشفى القاهرة الجديدة أمام النيابة العامة، والذي استمر منذ الثانية عشرة ظهرا حتى السادسة مساءً تقريباً".

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وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء: "استمعت نيابة القاهرة الجديدة الأحد إلى أقوال الطبيب (م. غ)، طبيب مقيم بقسم الجراحة العامة بمستشفى القاهرة الجديدة ، في حادث الاعتداء عليه من قبل مرافقي مريضة يوم الخميس الماضي".

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالى:

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