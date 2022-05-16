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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل 5 سيارات SUV موديل 2022 في مصر | صور

افضل 5 سيارات SUV
افضل 5 سيارات SUV موديل 2022 في مصر

يضم السوق المصري كثيرا من موديلات 2022، التي تتنوع بين فئة السيدان، والهاتشباك الشبابية، وفئة الكروس اوفر، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، التي اكتسبت مكانة كبيرة محليًا وعالميًا لما تتمتع به من قدرات.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأفضل 5 سيارات SUV موديل 2022 في مصر.

 5 سيارات SUV موديل 2022

1 – شيري تيجو 7 برو موديل 2022 

ترتكز السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 على قاعدة عجلات طولها 2670 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4500 مم، وبعرض يبلغ 1842 مم، و 1746 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 475 لتر، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 154 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

أسعار السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 

الفئة الأولى شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بقيمة قدرها 440 الف جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بقيمة قدرها 474.900 جنيه.

 5 سيارات SUV موديل 2022

2 – كيا سبورتاج موديل 2022 

تعتمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 140 حصانا، و 161 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

 

أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2022

الفئة الأولى كيا سبورتاج موديل 2022 بقيمة قدرها 534,900 جنيه.

الفئة الثانية كيا سبورتاج موديل 2022 بقيمة قدرها 589,900 جنيه.

الفئة الثالثة كيا سبورتاج موديل 2022 بقيمة قدرها 634,900 جنيه.

الفئة الرابعة كيا سبورتاج موديل 2022 بقيمة قدرها 684,900 جنيه.

الفئة الخامسة كيا سبورتاج موديل 2022 بقيمة قدرها 699,900 جنيه.

 5 سيارات SUV موديل 2022

3 – ام جي RX5 موديل 2022

 

تستمد السيارة ام جي RX5 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 169 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 7 سرعات يعمل بتقنية الجر الامامي، مع القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 9.8 ثانية.

 

أسعار السيارة ام جي RX5 موديل 2022 

الفئة الأولى ام جي RX5 موديل 2022 بقيمة قدرها 465 الف جنيه.

الفئة الثانية ام جي RX5 موديل 2022 بقيمة قدرها 495 الف جنيه.

 5 سيارات SUV موديل 2022

4 – بيجو 2008 موديل 2022 

تتسارع السيارة بيجو 2008 موديل 2022 من وضع السكون 0 وصولا لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 9.3 ثانية، حيث تستمد السيارة قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات 1200 سي سي تيربو، قادر على ضخ قوة قدرها 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران 230 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة مكون من 6 سرعات.

 

أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2022 

الفئة الأولى بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 432,990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 467,990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 509,990 جنيه.

 5 سيارات SUV موديل 2022

5 – رينو داستر موديل 2022 

 

دعمت السيارة رينو داستر موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء CVT، ومن خلال هذه القدرات الفنية تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة زمنية تقدر بـ 12 ثانية.

 

أسعار السيارة رينو داستر موديل 2022 

 

الفئة الأولى رينو داستر موديل 2022 بقيمة قدرها 345,000 جنيه.

الفئة الثانية رينو داستر موديل 2022 بقيمة قدرها 365,000 جنيه.

الفئة الثالثة رينو داستر موديل 2022 بقيمة قدرها 395,000 جنيه.

بسبب انقطاع الكهرباء 5 سيارات SUV SUV موديل 2022 5 سيارات SUV موديل 2022

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