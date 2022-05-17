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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي النترا N في مواجهة كيا ستينجر GT .. منافسات قوية |فيديو

هيونداي النترا N
هيونداي النترا N في مواجهة كيا ستينجر GT .. منافسات قوية

استطاعت شركة هيونداي وكيا قطبي صناعة السيارات الكورية الجنوبية، أن تحتل مكانة كبيرة داخل الاسواق العالمية، نسبة إلى العديد من الموديلات القوية بين فئة الكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام، والهاتشباك، وايضا فئة السيدان الشهيرة.

 

وتعتبر السيارة كيا ستينجر GT وهيونداي النترا N، من ابرز الطرازات التي تنتمي إلى تلك الفئة، والتي تحمل الكثير من الامكانيات القوية، سواء كانت فنية أو تقنية، بالاضافة التصميم الهيكلي المميز.

هيونداي النترا N في مواجهة كيا ستينجر GT .. منافسات قوية

وخلال مقطع فيديو نشر عبر موقع YOUTUBE، ظهرت كلا من النسختين كيا ستينجر GT وهيونداي النترا N في منافسة قوية، بعد أن تعالت اصوات المحركات لتعلن عن هذه المنافسة، وذلك عبر فعاليات التسارع والانطلاق.

 

هيونداي النترا N في مواجهة كيا ستينجر GT .. منافسات قوية

 

يستطيع محرك السيارة هيونداي النترا N أن ينتج قوة قدرها 286 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 391 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الامامي.

 

بينما يتمكن محرك السيارة كيا ستينجر GT أن ينتج قوة 365 حصانا، و 506 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس تعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات، حيث تستمد قوتها من محرك سداسي الاسطوانات V6 سعة 3300 سي سي مزدوج التيربو.

 

وتبادلت السيارة كيا ستينجر GT وقرينتها الكورية هيونداي النترا N السرعات خلال هذا المقطع التنافسي، والذي يحمل الكثير من المفاجات.

هيونداي كيا كيا ستينجر GT السيارة كيا ستينجر GT هيونداي النترا N

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