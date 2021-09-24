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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

منافسات قوية .. تيسلا S بلايد VS ماكلارين 765LT | فيديو

منافسات قوية .. تيسلا S
منافسات قوية .. تيسلا S بلايد VS ماكلارين 765LT | فيديو

تحظى منافسات التسارع على شعبية كبيرة وسط محبي عالم السيارات، حيث يقف العديد امام قدرات ومهام النسخ المشاركة، لمشاهدة الإمكانيات الفنية و الاستمتاع بالمزيد من الأرقام الخاصة بالتسارع و اوامر الانطلاق، ومن بين السباقات القوية جاءت النسخة تيسلا S بلايد في مواجهة ماكلارين 765LT ليشتعل التحدي بين تلك النسختين.

 

القدرات الفنية لـ تيسلا S بلايد VS ماكلارين 765LT

 

تستطيع السيارة تيسلا S بلايد ان تقطع مسافة الربع ميل خلال فترة زمنية مدتها 9.2 ثانية مع سرعة قصوى تصل إلى 322 كيلومتر في الساعة، بينما تتمكن السيارة ماكلارين 765LT من قطع نفس المسافة خلال توقيت زمني يستغرق 9.3 ثانية، بينما تعتمد فنيًا على محرك ثماني الاسطوانات طراز V8 سعة 4000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 755 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 800 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 330 كيلومتر في الساعة.

 

منافسات قوية .. تيسلا S بلايد VS ماكلارين 765LT

 

استطاعت فعاليات السباق الأول أن تنتهي لصالح تيسلا بعد ان بدأت قبل انطلاقة ماكلارين في بداية مبكرة، حيث تمكنت من قطع مسافة الربع ميل خلال فترة زمنية مدتها 9.27 ثانية، متفوقة على النسخة الخارقة ماكلارين 765LT والتي وصلت إلى نفس النقطة ولكن مع مدة زمنية تقدر بـ 9.93 ثانية.

 

وعلى الرغم من ذلك استطاعت تيسلا ان تتفوق أيضا على نظيرتها الخارقة ماكلارين 765LT، حيث جاءت الانطلاقة الثانية بتوقيت زمني يبلغ 9.27 ثانية، بينما حققت ماكلارين توقيت يبلغ 10.03 ثانية، بالإضافة إلى الانطلاقة الثالثة والتي جاءت لصالح تيسلا بتوقيت زمني يبلغ 9.26 ثانية، فيما سجلت ماكلارين 765LT مدة زمنية قدرها 10.15 ثانية، ومن خلال مقطع الفيديو يمكننا متابعة محجريات الامور و الانطلاقات الخاصة بهذا التنافس القوي، بين اثنين من اقوى المحركات في عالم السيارات.

منافسات تيسلا تيسلا S تيسلا S بلايد ماكلارين ماكلارين 765LT

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