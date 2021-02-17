أرخص سيارة في موديلاتها.. مواصفات وأسعار تيسلا 2 | صور

أيضا مجموعات "بطاريات الليثيوم أيون" لشركات عالمية، لاستخدامها في القطارات الكهربائية . تعد شركة تيسلا من أكبر الشركات في إنتاج السيارات الكهربائية من نوع السيدان ، كما تبيعمجموعات "بطاريات الليثيوم أيون" لشركات عالمية، لاستخدامها في القطارات الكهربائية .

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وكشف رئيس عمليات تيسلا أن الشركة تعمل الآن على نسخة لسيارة تيسلا 2 ، وسيتم تصميمها بشكل الهاتشباك ، وبيعها في أنحاء العالم خلال الـ 3 سنوات القادمة ويقدر سعرها بـ25 ألف دولار، وفي السوق المصري بسعر 390 ألف جنيه .





ووفقا للتقارير الامريكية أكد إيلون ماسك أن تصميم السيارة سيكون رائعا جدا ومثيرا للغاية، حيث سيتم التصميم في الصين؛ للاستهلاك العالمي.

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وسيتم تصنيع السيارة في مصنع الصين واختبارها أيضا وتجميعها في المنشأة الجديدة لتيسلا ، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها خلال عام 2021 الجاري حيث إن تسلا لديها أكثر من 20 مختبر للسيارات متوفر بها ظروف جيدة لتسهيل عمل مهندسي البحث والتطوير.





وتمت الموافقة على سيارة تسلا 2 في سبتمبر 2020، لذلك يجب الانتهاء من إنتاجها في مارس 2021 ، وتسليمها عام 2022، ولكن هناك شائعات ظهرت حاليا بأن تيسلا ستعرض موديل "2" بعد عرض موديل "3" في معرض جوانجتشو للسيارات في نوفمبر 2021 .































