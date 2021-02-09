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سيارات

بعد شراء بيتكوين بقيمة 1.5 مليون دولار .. تيسلا تؤجل افتتاح مصنعها في ألمانيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:03 م
مصنع تيسلا الجديد
مصنع تيسلا الجديد
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اشرف عطية
أعلنت شركة تيسلا TESLAعملاق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية مؤخرا انها علي استعداد لقبول العملات الرقمية بيتكوين bitcoin لشراء سياراتها. وصرحت الشركة :" سنقبل العملات الرقمية في المستقبل القريب "، وأعلنت ايضا انها قامت بشراء بيتكوين bitcoin بقيمة مليون ونصف مليون دولار امريكي .


 وتعمل تيسلا TESLA حاليًا على بناء مصنع جديد لها في ألمانيا بدعم مفترض من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، ولكن يبدو أن افتتاح المصنع سيتأخر عن المتوقع لعدة اسباب .


وصرحت تيسلا TESLA بأن افتتاح المصنع قد يتأخر لعدد من الأسباب التي تشمل تعطل الإجراءات القانونية وقيودا في خطوط الإنتاج وإجراءات التعاقد مع العمال بسبب جائحة فيروس كورونا والتي اثرت علي الاقتصاد العالمي .


لم ينته عمل مباني مصنع تيسلا TESLA في المانيا حتي الان وما تم انجازه فقط عدد من المباني الرئيسية في موقع المصنع قرب برلين، كما لم تحصل تيسلا على الموافقات النهائية لتشغيل المصنع بشكل فعلي و البدء في انتاج السيارات الكهربائية .


سيركز مصنع  تيسلا TESLA الجديد في برلين علي انتاج جميع موديلات Y الموجهة للسوق الأوروبي، كما سيبني خلايا البطاريات الجديدة لتيسلا لتحقيق مدى كهربائي غير مسبوق يصل حتى 1000 كيلو متر في الشحنة الواحدة .


فور قيام ايلون ماسك صاحب شركة تيسلا TESLA بوضع علامة العملات الرقمية بيتكوين bitcoin على حسابه في تويتر وشرائها بقيمة مليون ونصف مليون دولار أدى الي رفع العملة الرقمية لمستوى غير مسبوق .
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