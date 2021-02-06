تيسلا تنتظر قرار إدارة سلامة الطرق الأمريكية حول المقود الجديد U المثير للجدل.. صور

بعد كشف تيسلا عن موديل tesla model s، وتيسلا عن موديل tesla model x الأسبوع الماضي، بتحديثات جديدة اثار بعضها الجدل لدي متابعي و محبي السيارات , و اكن اهم التحديثات التي احدث جدلا واسعا هو إضافة مقود جديد كليًا على شكل U .
وبعد الجدل الواسع الذي اثير حول سيارات تيسلا الجديدة مؤخرا اعلنت إدارة سلامة الطرق الأمريكية في تصريح رسمي أنها ستتواصل مع تيسلا للاستفسار عن طبيعة المقود ومدى سلامته وسهولة التحكم فيه قبل إصدار اي قرار حياله سواء منعة او بالموافقه علي استخدامة .
وبينما مصير مقود تيسلا الجديد غير محسوم في أمريكا ، الا انه أعلنت وزارة النقل البريطانية عن السماح بتقديم المقود في المملكة المتحدة، مصرحة أنه لا توجد قيود تنظيمية على تصميم أو حجم المقود في السيارات اما اوروبا سترحب بالمقود الجديدة مع إعلان السلطات الهولندية التنظيمية هي الأخرى عن السماح بتقديم المقود الجديد في بلادها و اقروا بوجوب بواكبة التطور .
واصرت تيسلا علي عرض خيار مقود على شكل u في موديلات موديل tesla model s و تيسلا عن موديل tesla model x الجديدة موديل 2021 بالإضافة إلى المقود الدائري التقليدي .
وبعد الجدل الواسع الذي اثير حول سيارات تيسلا الجديدة مؤخرا اعلنت إدارة سلامة الطرق الأمريكية في تصريح رسمي أنها ستتواصل مع تيسلا للاستفسار عن طبيعة المقود ومدى سلامته وسهولة التحكم فيه قبل إصدار اي قرار حياله سواء منعة او بالموافقه علي استخدامة .
وبينما مصير مقود تيسلا الجديد غير محسوم في أمريكا ، الا انه أعلنت وزارة النقل البريطانية عن السماح بتقديم المقود في المملكة المتحدة، مصرحة أنه لا توجد قيود تنظيمية على تصميم أو حجم المقود في السيارات اما اوروبا سترحب بالمقود الجديدة مع إعلان السلطات الهولندية التنظيمية هي الأخرى عن السماح بتقديم المقود الجديد في بلادها و اقروا بوجوب بواكبة التطور .
واصرت تيسلا علي عرض خيار مقود على شكل u في موديلات موديل tesla model s و تيسلا عن موديل tesla model x الجديدة موديل 2021 بالإضافة إلى المقود الدائري التقليدي .
وطرحت تيسلا المقود الجديد؛ بهدف اصدار لمسة مستقبلية جمالية لسياراتها ، ولكن من ناحية الوظائف العملية فلا توجد مزايا واضحة لمقود u على المقود الدائري.. بل قد يعتبر البعض أن مقود u أصعب في التعامل مع المناورات منخفضة السرعة بشكل خاص.
و اخر ما صدر من إدارة سلامة الطرق السريعة الأمريكية حول مقود تيسلا الجديد، هو أنها لا تعلم بعد ما إذا كان المقود مناسبًا من ناحية السلامة واللوائح التنظيمية و انها ستتواصل مع تيسلا للاستفسار عن طبيعة هذا المقود قبل اتخاذ قرار نهائي .