ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تيسلا تنتظر قرار إدارة سلامة الطرق الأمريكية حول المقود الجديد U المثير للجدل.. صور

السبت 06/فبراير/2021 - 01:00 ص
مقود تيسلا الجديد
مقود تيسلا الجديد U
Advertisements
اشرف عطية
بعد كشف تيسلا عن موديل tesla model s، وتيسلا عن موديل tesla model x الأسبوع الماضي، بتحديثات جديدة اثار بعضها الجدل لدي متابعي و محبي السيارات , و اكن اهم التحديثات التي احدث جدلا واسعا هو إضافة مقود جديد كليًا على شكل U .

وبعد الجدل الواسع الذي اثير حول سيارات تيسلا الجديدة مؤخرا اعلنت إدارة سلامة الطرق الأمريكية في تصريح رسمي أنها ستتواصل مع تيسلا للاستفسار عن طبيعة المقود ومدى سلامته وسهولة التحكم فيه قبل إصدار اي قرار حياله سواء منعة او بالموافقه علي استخدامة .

وبينما مصير مقود تيسلا الجديد غير محسوم في أمريكا ، الا انه أعلنت وزارة النقل البريطانية عن السماح بتقديم المقود في المملكة المتحدة، مصرحة أنه لا توجد قيود تنظيمية على تصميم أو حجم المقود في السيارات اما اوروبا سترحب بالمقود الجديدة مع إعلان السلطات الهولندية التنظيمية هي الأخرى عن السماح بتقديم المقود الجديد في بلادها و اقروا بوجوب بواكبة التطور .

واصرت تيسلا علي عرض خيار مقود على شكل u في موديلات موديل tesla model s و تيسلا عن موديل tesla model x الجديدة موديل 2021 بالإضافة إلى المقود الدائري التقليدي .

وطرحت تيسلا المقود الجديد؛ بهدف اصدار لمسة مستقبلية جمالية لسياراتها ، ولكن من ناحية الوظائف العملية فلا توجد مزايا واضحة لمقود u على المقود الدائري.. بل قد يعتبر البعض أن مقود u أصعب في التعامل مع المناورات منخفضة السرعة بشكل خاص.

و اخر ما صدر من إدارة سلامة الطرق السريعة الأمريكية حول مقود تيسلا الجديد، هو أنها لا تعلم بعد ما إذا كان المقود مناسبًا من ناحية السلامة واللوائح التنظيمية و انها ستتواصل مع تيسلا للاستفسار عن طبيعة هذا المقود قبل اتخاذ قرار نهائي .
تيسلا تنتظر قرار إدارة سلامة الطرق الأمريكية حول المقود الجديد U المثير للجدل.. صور
تيسلا تنتظر قرار إدارة سلامة الطرق الأمريكية حول المقود الجديد U المثير للجدل.. صور
تيسلا تنتظر قرار إدارة سلامة الطرق الأمريكية حول المقود الجديد U المثير للجدل.. صور
تيسلا تنتظر قرار إدارة سلامة الطرق الأمريكية حول المقود الجديد U المثير للجدل.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رسمياً.. تيسلا tesla تطلق نظام القيادة الذاتية بالكامل .. فيديو

تيسلا الكهربائية تفتتح محطة شحن عملاقة في الصين.. تفاصيل

كم سيارة تيسلا TESLA كهربائية دخلت السعودية خلال 2020.. تعرف على العدد.. صور

تيسلا الأمريكية تستعد لطرح سيارة رخيصة تغزو السوق الصيني

تيسلا تطرح TESLA MODEL S بمدى 837 كيلو مترا للشحنة الواحدة بسعر خيالي.. صور

الصين تهدد عرش تيسلا وتطرح نيو NIO ET7 ذاتية القيادة بمدى 1000 كيلو للشحنة.. صور

ترشيحاتنا

يورفارم المقدوني يعلن تعاقده مع حارس منتخب مصر لليد

المريخ السوداني يكشف حقيقة تكفل تركي آل الشيخ بصفقاته الشتوية

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من زبدة الفول السوداني؟

رحيل عزت العلايلي.. نجله يرد على وفاته بـ كورونا وآخر لحظات حياته

إدوارد يدخل في نوبة بكاء خلال تكريمه الفنان جمال يوسف

بالمستندات .. وكيله: أشيمبونج وقع على مخالصة بعد تعرضه للضغوط من الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 10 أشهر من الشلل التام.. شاهد معجزة شفاء صاحب أطول إصابة بكورونا | فيديو

تيسلا تنتظر قرار إدارة سلامة الطرق الأمريكية حول المقود الجديد U المثير للجدل.. صور

بعد تعافيه من السرطان بأيام.. نهاية أليمة لمسن ستيني بسبب فيروس كورونا