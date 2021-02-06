تيسلا تنتظر قرار إدارة سلامة الطرق الأمريكية حول المقود الجديد U المثير للجدل.. صور





وطرحت تيسلا المقود الجديد؛ بهدف اصدار لمسة مستقبلية جمالية لسياراتها ، ولكن من ناحية الوظائف العملية فلا توجد مزايا واضحة لمقود u على المقود الدائري.. بل قد يعتبر البعض أن مقود u أصعب في التعامل مع المناورات منخفضة السرعة بشكل خاص.





