المدير التنفيذي لـ تيسلا يحذر من شراء سيارات الشركة بسبب عيوب الطلاء



كشف إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة تيسلا ، بأن جودة سيارات تيسلا تتأثر خلال فترات زيادة الإنتاج وتوسيع عمليات الشركة، مؤكدا إن وتيرة إنتاج تيسلا ارتفعت لمستوى كبير وغير مسبوق فى نهاية عام 2020 لدرجة وجود عيوب الطلاء في السيارة .



واشتهرت تيسلا بضعف جودتها ، خاصة بعد بدء إنتاج موديل 3 وبكميات كبيرة والغريب في الامر إن ماسك نصح بعدم شراء سيارات تيسلا أثناء تسريع وتيرة الإنتاج ، والإنتظار حتى وصول الإنتاج لمستوياته الطبيعية المستقرة .



وأوضح ماسك إنه على الرغم من وجود أخطاء إلا أن تيسلا تقوم بهذا الخطأ مع حل مشاكل طلاء موديل 3 ، وذلك في ديسمبر الماضي .



يذكر أن ارتفعت الحجوزرات مؤخرا على الموديل التي طرحته تيسلا موديل s الجديدة منذ أيام بتحديثات جديدة بشكل ملحوظ .

وقام إيلون ماسك صاحب الشركة لرفع سعر تيسلا موديل S بقيمة 10,000 دولار اي حوالي 157.000 جنيه مصري ، وعلى الرغم من ارتفاع زيادة سعر السيارة تم اغلاق خطوط الانتاج هذا الشهر في مصنع فيرمونت



