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سيارات

تعرف على مصدر أرباح شركة تيسلا TESLA عام 2020

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:14 م
شركة تيسلا TESLA
شركة تيسلا TESLA
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اشرف عطية
حققت شركة تيسلا TESLA عملاق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية نجاح لا مثيل له، ومن أهم أسباب الارتفاع الصاروخي لأسهم تيسلا في الأشهر الماضية هو تحولها إلى شركة ربحية أخيرًا في 2020 , و ما لا يعلمه البعض أن هذه الأرباح ليست من مبيعات السيارات .

أرباح TESLA في 2020 كان مصدرها الاساسي هو بيع رصيدها الكربوني للشركات الأخرى ، توجد 11 ولاية أمريكية تطلب من جميع شركات السيارات الالتزام بقيود صارمة في الانبعاثات الكربونية، مع إعطائهم رصيد أو ائتمان كربوني غير مسموح بتجاوزه في اي حال من الاحولا حفاظا علي البيئة و عند تجازة تستطيع الولاية غلق المصنع لأجل غير مسمي .

وحصلت TESLA على 3.3 مليار دولار من ائتمانها الكربوني خلال الأعوام الثلاثة السابقة، منهم 1.6 مليار دولار في 2020 فقط مع اعتراف زاكاراي كيركهورن المدير المالي لتيسلا، ، أنه لا يمكن الاعتماد بشكل مستدام على الرصيد الكربوني لتحقيق أرباح مع توجه معظم صانعات السيارات للمحركات الكهربائية في الأعوام القادمة مما سيطبح امر طبيعي و غير مربح مستقبلا .

اما عند إلغاء الائتمان الكربوني من الحسبة والاعتماد على مبيعات 2020 فقط، سنرى أن TESLA سجلت خسارة كبيرة ، ولكن الشركة واثقة من قدرتها على تحقيق أرباح من مبيعاتها في الأعوام القادمة مع استمرار توسعها في أسواق أوروبا والصين .

جدير بالذكر انه في حالة تجاوز إحدى الشركات لرصيدها الكربوني بسبب انبعاثات موديلاتها، بإمكانها شراء الرصيد أو الائتمان المتبقي من الشركات الأخرى، وبما أن تيسلا تبيع سيارات كهربائية فقط، فلديها دائمًا رصيد فائض كل عام مما يزيد من ربحيتها .


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