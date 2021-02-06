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سيارات

جيلي على خطى تيسلا تطلق مشروع إنترنت بقيمة 2 مليار دولار

السبت 06/فبراير/2021 - 08:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
قامت شركة جيلي الصينية بإطلاق أول مشروع  الأقمار الصناعية للإنترنت في مقاطعة شاندونج الصينية ، باستتثمارات تقدر بـ 4.12 مليار ين أي مايعادل 2.39 مليار دولار ، وهو مايجعل جيلي الآن على خطى تيسلا .

كما تقع منشأة المشروع  على مساحة 20.474 متر مربع ،وستقوم شركة Shikong Daoyu Tech Co بتنفيذ المشروع ، وتلك الشركة متخصصة في التطبيقات التجارية لتكنولوجيا الفضاء

وفي هذا السياق أكد المدير العام لشركة جيلي إن الإنترنت سيكون ضروري جدا للسيارات في المستقبل ،وهذا الامر يتطلب مطالي جديدة للإتصالات السلكية واللاسلكية ، وتتطلب السيارات الذاتية ملاحة خاصة ،والتي يمكن أن تعززها عن طريق شبكة أقمار صناعية .

ومن المعروف أن جيلي أعلنت في مايو الماضي قمرين صناعيين في مدار منخفض ، وفي أغسطي كشفت عن  القمرين جاهزين تمام للإنطلاق.

يذكر أن قامت جيلي بالكشف عن سيارتها الجديدو KX11  كروس أوفر الجديدة كليا ، والتي تتميز بسبعة مقاعد مع اقتراب موعد التدشين ،وتستند هذه السيارة إلى منصة CMA للمجموعة ، وتدعم عدد  كبير من موديلات جيلي الأخرى بالإضافة إلى بعض سيارت فولفو ، بالإضافة إلى علامة لينك آندو كو الفرعية .

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