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سيارات

جيلي الصينية تطور سياراتها من الداخل مع تقنيات القيادة الذاتية

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:28 م
جيلي
جيلي
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أماني نوار

تعمل شركة جيلي الصينية للسيارات على التعاون مع العديد من شركات التقنية ، لتعزيز موقفها بشكل أفضل في قطاع السيارات بالمستقبل، وفي هذا السياق تعاونت مع شركة بايدو الصينية من أجل تطوير السيارات الكهربائية ، قبل تشكيل مشروع مشترك مع فوكسكون ، والتي تسمح لهم ببناء سيارات لعلامات تجارية أخرى

ووفقا للتقارير المنشور ، وقت الامل لفولفو ، والتي تمتلك مايقرب من 9.7% من دايملر ، كما تهدف جيلي إلى التطوير المشترك للمقصورت الذكية التي تتميز بالعديد من تطبيقات خدمات التنقل، وتُعد تينسنت أيضًا مستثمرة في شركات تصنيع السيارات الكهربائية تيسلا ونيو.

ولكن لا احد يعلم حتى الآن كيف ستبدو قمرة القيادة لسيارات جيلي القادمة ، ولكن وفقا لما يحدث فستتميز بلوحة عدادات حديثة مع أسطح ناعمة، كما ستأتي باجهزة قياس رقمية بالكامل، وشاشة نظام ترفيهي مستطيلة مستقلة.

ومن المنتظر أن يكون الذكاء هو مفتاح أي تصميم مستقبلي ، لذلك يتوقع أن تكون المزايا الاخرى الموجودة لدى سيارات جيلي تستند على برمجيات معقدة وأجهزة أفضل متواجدة بشكل أساسي.

يذكر أن جيلي من أحد أهم الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات حاليا وتحاول جاهدة أن الحفاظ على مستواها في السوق العالمي .

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