محافظ الفيوم يشهد ختام دوري مراكز الشباب لكرة القدم ويسلم الميداليات للفائزين

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، المباراة النهائية لمنافسات دوري مراكز الشباب لكرة القدم، التي أقيمت بملعب مدينة دمو الرياضية.

كما حضر المباراة محمد محمود عبد القوي عضو مجلس النواب، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسعيد مصطفى مسئول التخطيط بوزارة الشباب والرياضة.

أقيمت المباراة بين فريقى مركز شباب العدوة ممثل إدارة الفيوم الشبابية، ومركز شباب بيهمو ممثل إدارة سنورس الشبابية، لتحديد الفريق المتأهل لدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وانتهت المباراة بفوز مركز شباب العدوة بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 أهداف مقابل 4، بعد نهاية المباراة بالتعادل، ليتصدر فريق العدوة ترتيب جدول الدوري ويفوز بكأس البطولة، فيما حل فريق بيهمو في المركز الثاني، وحصل مركز شباب ترسا بسنورس على المركز الثالث، واحتل فريق طبهار بأبشواي المركز الرابع.

عقب المباراة، سلم محافظ الفيوم الميداليات للاعبي الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، معرباً عن تهنئته للجميع.

كما قام بتسليم كأس البطولة لفريق مركز شباب العدوة المتأهل للمشاركة فى دوري مراكز الشباب على مستوي الجمهورية، متمنياً لهم التوفيق، ومطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد فى الملعب لتحقيق نتائج متميزة، وتمثيل المحافظة تمثيلاً مشرفاً بين باقي محافظات الجمهورية.

وأكد المحافظ أهمية هذه المسابقات الرياضية كمتنفس للشباب وتفريغ طاقاتهم بطريقة إيجابية، فضلاً عن إظهار المواهب المتميزة، مشيراً إلى أهمية الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة التى تقدمها مراكز الشباب كونها تُسهم فى بناء أجسام وعقول الشباب.

من جانبها، أشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يُعد أحد المشروعات التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة فى مصر، موضحة أن دوري مراكز الشباب لهذا العام في نسخته التاسعة للموسم الرياضي 2021/2022، شارك به 13 فريقاً يمثلون الإدارات الشبابية الستة بالمحافظة.

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