الطماطم بـ 4 جنيهات| انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة بالفيوم.. فيديو

تستمر أسعار الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم فى الانخفاض ، فى أسواق الجملة ومحلات بيع الخضر والفاكهة بالمحافظة .

قام "صدى البلد" بجولة لسوق الخضر والفاكهة لتجار الجملة بمحافظة الفيوم، للتعرف على الحالة السوقية وأسعار الخضروات والفاكهة بأكبر سوق جملة للخضر والفاكهة بمحافظة الفيوم .

يقول الحاج محمد سعد رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالفيوم ومن كبار تجار الجملة بالمحافظة ،إن أسعار الخضروات بدأت بالفعل فى الانخفاض بالأسواق، حيث وصل سعر الطماطم بالجملة الى 4 جنيهات للكيلو، والخيار بـ 3 جنيهات، والفلفل بـ 4 جنيهات، والبطاطس بـ 4 جنيهات، والبصل بـ 2 جنيه والكانتلوب بـ3 جنيهات، والبطيخ بـ 4 جنيهات للكيلو.

أضاف سعد بأنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، أستجاب جميع تجار الخضروات والفاكهة لتخفيض الأسعار .

ويقول المحاسب مجدي طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الفيوم: بأن جميع تجار المحافظة ملتزمين بتخفيض الأسعار، ومساندة الدولة فى نهضتها تحت مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسى راعى التنمية ومسيرة البناء فى مصر .

أضاف جاب الله بأن جميع تجار الجملة للخضر والفاكهة ملتزمين دائما بتخفيض أسعار للخضر والفاكهة، مقدرين دائما أى تغيرات عالمية تطرأ على الأسعار .

ويقول مؤمن زكي من كبار تجار سوق الخضر والفاكهة بتجار الجملة بالفيوم : الحمد لله الأسعار انخفضت للنصف، حيث أن تجار الجملة بسوق الخضر والفاكهه ملتزمين دائما بتوجيهات القيادة السياسية بتخفيض الأسعار، مراعاة لمحدودى الدخل، والحمد لله جميع أسعار الخضر والفاكهة انخفضت أسعارها انخفاضا كبيرا.

ويضيف خلف سعد من كبار تجار الخضر والفاكهة بسوق الجملة بالفيوم :"أسعار الخضر والفاكهة بالسوق انخفضت تماما، خاصة الطماطم والبطاطس والخيار والبصل وكذلك الفاكهة من الكنتالوب والبطيخ والخوخ .

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