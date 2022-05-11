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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم: توريد 39 ألف طن من الأقماح بالشون والصوامع حتى الآن

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

عقد  الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً لمتابعة أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون والهناجر بمختلف أنحاء المحافظة، وتذليل جميع العقبات أمام الموردين من المزارعين والتجار.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء أشرف عبد السميع، مساعد مدير أمن الفيوم، ووكيلي وزارتي التموين، والري، وروساء المراكز والمدن، ومدير الإصلاح الزراعي، ونقيب الزراعيين، ومدير فرع هيئة سلامة الغذاء، ورئيس قطاع المطاحن، ورئيس المتابعة الميدانية، ومسئولي الزراعة، والبنك الزراعي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، ومسئولي الجهات ذات الصلة.

وتابع محافظ الفيوم، أعمال توريد محصول القمح لموسم 2022، للصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك، وإجراءات صرف المستحقات المالية لموردي الأقماح. 

ووجه المحافظ بتشديد الرقابة على الطرق لمنع خروج الأقماح خارج المحافظة، أو تداولها من خلال الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من التموين، وتيسير الإجراءات وتذليل العقبات خلال أعمال التوريد تيسيراً على الموردين.

وقال "الأنصاري" إن إجمالي ما تم توريده من الأقماح لشون وهناجر وصوامع المحافظة بلغ ٣٩ ألفا و90 طناً، مؤكداً أهمية التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات المعنية للعمل بروح الفريق الواحد وتكاتف جميع الجهود لضمان توريد الكميات المقررة، خاصة أن موسم محصول القمح لهذا العام يُعد موسماً استثنائياً.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تفعيل مقترح نقابة الزراعيين بشأن تشكيل فرق متنقلة من المتطوعين لطرق أبواب المزارعين والنزول إلى حقولهم، لتحفيزهم على توريد محصول القمح، وذلك بالتنسيق مع مديريتي التموين والزراعة والوحدات المحلية وهيئة سلامة الغذاء، على أن يتم البدء بمراكز إطسا والفيوم وطامية التي بها مساحات كبيرة من محصول القمح، وذلك للعمل جنباً إلى جنب مع الندوات التوعوية التي تنظمها مديرية الزراعة بجميع أنحاء المحافظة، لتحقيق النتائج والأهداف المرجوة من توريد المحصول.

 

محافظ الفيوم يتابع أعمال تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى إطسا ويوسف الصديق

 

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الفيوم محافظ المسئولين توريد القمح

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