الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم "الإثنين"، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فشلوا في الاتفاق على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.

وقال بوريل في إفادة صحفية: “لسوء الحظ لم نتمكن اليوم من التوصل إلى اتفاق لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة العقوبات السادسة، ونواجه نفس الصعوبات مع الإجماع على حظر النفط”.

وقال بوريل، إن “الاتحاد الأوروبي سيقدم 500 مليون يورو إضافية لمساعدة أوكرانيا عسكريا”، مضيفًا أن مساعدة الاتحاد الأوروبي وصلت الآن إلى ملياري يورو.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أخفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على مقترحات لحظر واردات النفط الروسية، بعد أكثر من 10 أيام من المحادثات، حيث قادت المجر مجموعة من الدول التي ترفض الإجراء.

قال بوريل: “سنبذل قصارى جهدنا من أجل ايجاد حل للوضع. لا يمكنني ضمان حدوث ذلك لأن المواقف قوية جدًا”.

والحظر المقترح على النفط الخام الروسي هو جزء من حزمة سادسة من العقوبات، اقترحت في 4 مايو بسبب الصراع في أوكرانيا.

وأقر بوريل بأن بعض الدول الأعضاء تواجه المزيد من الصعوبات لأنها أكثر اعتمادًا، لأنها غير ساحلية، وأن لديهم النفط فقط عبر خطوط الأنابيب، ويأتي من روسيا.

وقد أعربت دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي، بما في ذلك المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبلغاريا، عن اعتراضها مرارًا وتكرارًا على الحظر.

وقالت الحكومة المجرية إن الحظر سيوجه ضربة قاصمة للاقتصاد.