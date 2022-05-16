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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقيمة 500 مليون يورو.. الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

صدى البلد

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم "الإثنين"، موافقة التكتل على تبني حزمة مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بوريل خلال مؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد: "الاتحاد الأوروبي وافق على تبني مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون يورو إلى أوكرانيا".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يؤكد عزمه وضع خطط لإعادة إحياء اقتصاد أوكرانيا".

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كما أوضح بوريل أن الاتحاد لم يتوصل إلى اتفاق حول حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، بسبب مسألة حظر واردات النفط الروسي.

وتواصل روسيا منذ 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.

الاتحاد الأوروبي أوكرانيا جوزيب بوريل بروكسل 500 مليون يور

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