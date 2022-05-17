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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلاح الجو الأمريكي يعلن نجاح اختبار لسلاح فرط صوتي جديد

سلاح جديد
سلاح جديد

أعلن سلاح الجو الأمريكي، اليوم الثلاثاء، نجاح اختبار لسلاح فرط صوتي جديد، لينضم إلى الأسلحة الأمريكية.

وكان سلاح الجو الأمريكي قال لوكالة "رويترز"، منذ أكثر من شهر إن الجيش الأمريكي ألغى تجربة لصاروخه الباليستي العابر للقارات مينيتمان 3 بعد أن كان قد أعلن في البدء إرجاءها في محاولة لتخفيف التوترات النووية مع روسيا غي ظل الحرب في أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أعلنت في البدء تأجيل التجربة في الثاني من مارس بعد أن قالت روسيا إنها أعلنت حالة التأهب القصوى في قواتها النووية.

وقالت واشنطن في ذلك الوقت إن من المهم بالنسبة لكل من الولايات المتحدة وروسيا أن ”تأخذا بعين الاعتبار الخطر الذي يمثله سوء التقدير وأن تتخذا من الخطوات ما يحد من هذه الأخطار“.

لكن واشنطن عبرت على الملأ عن نيتها تأجيل التجربة فقط ”لبعض الوقت“ لا أن تلغيها.

وقالت المتحدثة باسم سلاح الجو آن ستيفانيك إن قرار إلغاء تجربة الصاروخ (إل.جي.إم-30جي مينيتمان 3) صدر لنفس الأسباب التي من أجلها تم التأجيل في بادئ الأمر.
 

الجيش الأمريكي وزارة الدفاع الأمريكية الولايات المتحدة البنتاجون روسيا

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