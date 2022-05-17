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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعلامة نمبر وان.. محمد رمضان للمتابعين: انظر خلفك فقط لالتقاط صورة

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له مع سيارته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلق محمد رمضان علي الصورة، كاتبًا: “انظر خلفك فقط لالتقاط صورة ”.

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محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا في الأردن .. 17 يونيو

وأعلن الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن استعداده لإحياء حفل غنائي في الأردن.

ونشر محمد رمضان بوستر الحفل وعلق عليه قائلا: «حفل غنائي ضخم في الأردن 17 يونيو المقبل».

محمد رمضان يروح لفيلمه نمبر وان.

أعلن الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن فيلمه الجديد  نمبر وان ، وذلك عن طريق نشره فيديو من كواليس التصوير.
وكتب محمد رمضان «بسم الله توكلنا على الله، بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان تأليف أحمد عادل وإخراج ياسر سامي وإنتاج يوسف الطاهر، سينمات مصر والوطن العربي تستعد لاستقبال جمهوري، ثقة في الله نجاح».
وظهر محمد رمضان وهو يؤدي تمرين لألعاب القوى، ومن المتوقع أن يجسد محمد رمضان شخصية بطل من أبطال ألعاب القوى.

وشارك محمد رمضان في موسم دراما رمضان المنقضي عن طريق مسلسل «المشوار»، الذي كانت تدور أحداثه حول اضطرار «ماهر» الذي يجسد شخصيته محمد رمضان، لترك البلد رفقة زوجته الفنانة دينا الشربيني التي تجسد شخصية «ورد» وابنه «رحيم» هربًا من رجل الأعمال وتاجر الأثار وجيه، ويستقر عند خالته في منطقة الماكس بالإسكندرية في محاولة لإخفاء سره الكبير عن أعين الناس.

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