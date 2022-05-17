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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق انتخابات الإعادة على مقعد نقيب محامي شمال الجيزة

صدى البلد

انطلقت اليوم، الثلاثاء، انتخابات الإعادة على مقعد نقيب المحامين بنقابة شمال الجيزة الفرعية.

تعقد الانتخابات اليوم للمرة الثانية لعدم اكتمال النصاب القانوني عملًا بنص المادة ١٢٤ من قانون المحاماة في الانتخابات التي تم إجراؤها في 10 مايو الجاري.

وتجرى العملية الانتخابية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً في ٦ جزئياتٍ مشكّلة للنقابة الفرعية، بواقع ٢٢ لجنة فرعية، تحت إشرافٍ قضائيٍّ كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين.

وكانت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، أعلنت في المرحلة الأولى للانتخابات على مقعد النقيب الفرعي التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الحضور ١٦٧٤ عضوا ناخبًا، من عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بالنقابة الفرعية ويبلغون ١٣٤٤٨ عضوا.

وأشارت اللجنة التي في بيانها الذي صدر عقب انتهاء عمليات التصويت، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أنه لم يكتمل النصاب القانوني عملا بنص المادة ١٢٤ من قانون المحاماة، ومن ثم تجري الإعادة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ٥ / ٢٠٢٢، حسب المواعيد التي تم تحديدها من اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة أمين عام النقابة حسين الجمال.

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انطلاق انتخابات الإعادة على مقعد نقيب محامي شمال الجيزة

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