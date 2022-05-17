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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حكم الإجهاض بعد 120 يوما من الحمل..الحصول على قرض لتسديد الديون جائز شرعا..فيديوجراف

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الفتاوى والأحكام الدينية التي تشغل بال الكثير، هل يجوز الإجهاض بعد 120 يوما من الحمل؟

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، ردا على السؤال إن الطبيب لو أكد أن الحمل سيشكّل خطرًا على الأم أثناء حملها فيجوز الإجهاض، منوًها بأن الإجهاض قبل 120 يومًا، له كثير من الحالات وكل حالة لها حكمها.

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هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة
قال الدكتور الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن السكن من قبيل الحاجات وأحيانا يكون من الضروريات، فإذا كان الاقتراض من البنك لشراء شقة للضرورة القصوى فهذا جائز.

ولمزيد من التفاصيل والفتاوى شاهد الفيديو التالى:

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