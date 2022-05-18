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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

متوازن وسريع .. إليك أسرع رجيم للتخلص من الوزن الزائد

رجيم
رجيم

هل تبحثين عن  رجيم سريع لمدة 14 يوم ولكنه متوازنا فى  الوقت نفسه ويساعد على حرق أسرع للدهون ونسف الكرش إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

الأسبوع الأول 
 

الإفطار 


كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش أو نستو لايت +توست سن 
 

أو طبق شوفان بلبن خالى الدسم
 

الغذاء 


2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز 
 

أو 2 شريحة لحم مشوي أو كبدة مشوية +طبق سوتيه

العشاء 

كوب زبادى

الأسبوع الثاني 

 

 

الإفطار

 

كوب شاي باللبن بدون سكر + 2 بسكوت ديجستيف

 

الغداء 

 

طبق شوربة دافئة+شريحتان من اللحم المشوى +طبق من السلاطة الخضراء

طبق خضار سوتيه مطهو على البخار أو طبق شوربة خضار.

قطعتين لحم ستيك أو 300 جرام شاورمة فراخ أو قطعتين برجر مشوي.
1/2 دجاجة مشوية +  ملعقة أرز على البخار+ طبق سلطة خضراء.
أوشرائح لحم مشوي +طبق شوربة خضار 2 + سلطة خضراء.
أو 
طبق شوربة لسان عصفور + طبق سلطة خضراء + سلطة خضراء.

 

العشاء 


2 ملعقة فول بالليمون والكمون + 1/4 رغيف بلدي + 1 بيضة مسلوقة.أو2 قطعة جبنة قليلة الدسم + علبة زبادي خالي الدسم.
الأفطار:
1 توست شوفان + بيضة مسلوقة + قطعة جبن قريش أو 3 ملاعق فول + ربع رغيف بلدى 
الغداء

 

الأسبوع الأول حرق أسرع الافطار حرق أسرع للدهون دهون

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