فى 30 يوما.. رجيم مذهل لحرق الدهون بدون مضاعفات

الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا:





بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام









طبق شوفان بلبن خالي الدسم

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..طبق شوفان بلبن خالي الدسم





الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا







2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة



أو



طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز

أو



ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة







سناك بعد الغذاء ساعتين







ثمرة فاكهة











العشاء .. قبل النوم بساعتين

