فى 30 يوما.. رجيم مذهل لحرق الدهون بدون مضاعفات

البحث عن نظام غذائى متوازن بعيدا عن نظام الرجيم القاسية أمر تبحث عنه الكثير من السيدات خاصة لما تسببه نظم الرجيم القاسية من مضاعفات والشعور بالارهاق إليك خطه رجيم سعرات حرارية متوازن لمدة شهر يقدمه موقع برايت سايد
الاسبوع الاول ..
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الإفطار 6 صباحا
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
قطعة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعة
كوب زبادى
الاسبوع الثانى
الإفطار 6 صباحا
3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن
أو
قطعة جبن قريش +1 توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان
العشاء .. قبل النوم بساعة
كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100
الإفطار 6 صباحا
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان
العشاء .. قبل النوم بساعة
كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام
الأسبوع الثالث
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا:
بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
طبق شوفان بلبن خالي الدسم
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا
2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة
أو
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز
أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعتين
كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة
الأسبوع الرابع
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..
كوب شاى بحليب خالى الدسم +بيضة مسلوقة + توست سن
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي
أو 2 شريحة لحم مشوي
أو فيليه مشوي
+ 3 ملاعق أرز
أو 3 ملاعق مكرونة
+ سلطة
بعد الغذاء ساعتين
كوب من بذور الكتان
العشاء .. قبل النوم بساعتين
ثمرة فاكهة