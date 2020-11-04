AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فى 7 أيام .. أسرع ريجيم لنسف الكرش

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
لحرق الدهون وفقدان الوزن بسرعة إليك ريجيم سريع لإنقاص الوزن ونسف الكرش و تحول جسمك لمكينة حرق دهون إليك خطة الريجيم لمدة 7 أيام  يقدمها موقع برايت سايد.
نظام غذائى للتخسيس لمدة 7 أيام

اقرأ أيضًا | تلف الكبد والمخ.. ٧ مخاطر لـ دايت الكيتو احذرها

الإفطار 6 صباحا

طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

علبة تونه   + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 

مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان

العشاء .. قبل النوم بساعة 

كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لهذه الأسباب توقفى عن تناول طعامك بعد الـ6 مساءً.. وريجيم ومشروب سريع لحرق الدهون

نظام غذائي للتخسيس للرجال والسيدات.. مجرب وفعال لنسف الدهون

يحوّل جسمك لماكينة حرق دهون.. أسرع نظام للتخسيس

وداعا لكابوس الكرش .. أسرع نظام غذائي للتخسيس

للرجال.. رجيم لتخسيس منطقة البطن سريعا

لإنقاص الوزن ونسف الكرش.. نظام غذائى للتخسيس سريع جدا

ترشيحاتنا

فرقة تؤدي رقصة غريبة وسط اشتباك المتظاهرين مع الشرطة أمام البيت الأبيض.. فيديو

حسين هريدي: فلوريدا تعطي مؤشرًا أوليًا لسير الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

حملة بايدن تعترف بالخسارة في ولاية فلوريدا

برصيد 21 هدفًا.. محمد صلاح الهداف التاريخي لـ ليفربول في دوري أبطال أوروبا

لم يمنعها تقدم بايدن على ترامب.. ميلانيا بإطلالة أنيقة خلال تصويتها وسعر فستانها .. صور

بنسلفانيا.. ساحة المعركة «الحاسمة» في سباق البيت الأبيض.. من سيفوز ترامب أم بايدن؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة مدتها 3 ساعات.. أمريكيون يتوجهون للتصويت في انتخابات الرئاسة على ظهور الخيول.. شاهد

وسط انتخابات الرئاسة.. ناشطة مثلية تفوز بأعلى منصب تشريعي في أمريكا

أصغر ضحايا الوباء في ولاية أمريكية.. كورونا ينهي حياة طالب عمره 13 عامًا