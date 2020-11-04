فى 7 أيام .. أسرع ريجيم لنسف الكرش

لحرق الدهون وفقدان الوزن بسرعة إليك ريجيم سريع لإنقاص الوزن ونسف الكرش و تحول جسمك لمكينة حرق دهون إليك خطة الريجيم لمدة 7 أيام يقدمها موقع برايت سايد.
نظام غذائى للتخسيس لمدة 7 أيام
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الإفطار 6 صباحا
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان
العشاء .. قبل النوم بساعة
كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام