قبل قمة المناخ.. جنوب سيناء تعقد ورش عمل من أجل رؤية إعلامية جديدة|صور

بالتعاون مع مركز المعلومات بمجلس الوزراء

نظمت محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع مركز المعلومات بمجلس الوزراء ورش عمل تدريبية من أجل رؤية إعلامية جديدة لمحافظة جنوب سيناء قبل انعقاد قمة المناخ نوفمبر القادم.

وشملت ورش العمل المراسلين الصحفيين والعاملين في البوابة الالكترونية والعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.

واستقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم وفدًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والذي ضم اللواء عصام خضر والدكتور أيمن عبد الرحمن الخبير الإعلامي و الإعلامية هدي العراقي فى حضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ بعد انتهاء مهمته التدريبية التى قام بها فى المحافظة خلال الفترة من 15 الى 18 مايو .

وقد استعرض المحافظ محاور الورش التدريبية التى قام بها الوفد خلال فترة وجوده بمحافظة جنوب سيناء حيث شملت ثلاث محاور وهى مهارات التعامل مع الاعلام الجديد و اساسيات التقديم التليفزيوني و صناعة الفيلم الوثائقى .

واكد المحافظ ان الدورة التدريبية التى اقيمت خلال هذه الفترة تأتى فى اطار استعدادات محافظة جنوب سيناء لتنمية عدد من الكوادر البشرية من داخل المحافظة ليكونوا على استعداد للمشاركة فى اظهار صورة جيدة عما يجري من انجازات على ارض المحافظة تمهيدا للمؤتمر الدولى للمناخ

وقد اكد الوفد برئاسة اللواء عصام على استعداد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء على استعداد المركز لتقديم كل مساعدة ممكنة قد تحتاجها المحافظة اثناء استعدادها لاستقبال هذا الحدث الدولى الهام .

الجدير ذكره ان الدورة التى اقيمت خلال الفترة من 15 – 18 مايو قد شملت عدد اربعة ورش تدريبية حضرها ما يقرب من 45 من العاملين بالمحافظة بادارات الاعلام و العلاقات العامة والبوابة الالكترونية والمراسلين الصحفيين والذين تم تصنيفهم الى اكثر من فئة سيقوم المركز بتصميم وبناء برامج تدريبية متقدمة لهم ليكونوا على استعداد للمشاركة فى نقل واستقبال الحدث الدولى الهام.

وفى نهاية اللقاء تقدم محافظ جنوب سيناء بالشكر الى وفد مركز المعلومات بمجلس الوزراء برئاسة اسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز لما يقدمه المركز من تعاون مع المحافظة فى عدد من المجالات المختلفة.

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وفد مجلس الوزراء

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