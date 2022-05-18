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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زعيم الفن المصري والعربي.. حمدي المرغني يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

صدى البلد

حرص الفنان حمدي المرغني، علي تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، الـ 82، والذي حلّ أمس الثلاثاء 17 مايو.


ونشر حمدي المرغني صورة له برفقة الزعيم عادل إمام عبر حسابه الرسمي بموقع  الانستجرام وعلق قائلا : كل سنة وحضرتك زعيم الفن المصري والعربي ،ربنا يخليك لينا يا أستاذنا يا حبيب الكل واحشني الشغل مع حضرتك جداً جداً .

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واحتفل أمس، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 82، إذ ولد في نفس اليوم عام 1940، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.


مسيرة عادل إمام

حصل عادل إمام علي بكالوريوس كلية الزراعة من جامعة القاهرة وتزوج من هالة الشلقاني وانجب منها رامي إمام خريج الجامعة الأمريكية ويعمل في مجال الإخراج ثم سارة التي تزوجت من نجل المهندس نبيل مقبل ثم نجله الأصغر محمد خريج الجامعة الأمريكية وانخرط في المجال الفني ليبدأ مشواره منذ أن كان طفلا من خلال مشاركة والده والفنانة يسرا في فيلم كراكون في الشارع عام 1986.

 

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