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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كأنها رسوم كرتونية.. صور تخيلية لسيارة جيب رينيجيد الكهربائية 2028

السيارة الجيب الكهربائية
السيارة الجيب الكهربائية

أعلنت منذ فترة شركة السيارات الامريكية العملاقة جيب ، عن مستقبل سياراتها والتى  ستكون كهربائية بالكامل ، مثل جميع شركات السيارات التى حولت انتاجها الى كهربائى لمواكبت العصر ، واول سيارات جيب سيكون رانجلر الكهربائية بالكامل التى ستم الإعلان عنها قريبا .

 

ولكن أعلن ديان خريستوف الفنان الرقمي والمتخصص في تصميم السيارات ديان خريستوف ، صور رقمية تخيلية غير رسمية، لما قد تبدو عليه سيارة رينيجيد الكهربائية الصغيرة والتي تركز على الطرق الوعرة.

السيارة الجيب الكهربائية

وقال الفنان ديان خريستوف ، ان تخيل هذه السيارة الجيب الكهربائية بالكامل مستوحاة من بعض عناصر تصميم رينيجيد الحالية، وإن تم تعديلها لجعلها أكثر قدرة على الطرق الوعرة الصعبة من الطراز الحالي.

السيارة الجيب الكهربائية

وظهر تصميم رينيجيد الكهربائية التخيلي ، بالواجهة الأمامية على شبكة جيب الكلاسيكية مع سبع شرائح عمودية بينما توجد أيضًا مصابيح أمامية دائرية فوق مصابيح ضباب أصغر. غطاء المحرك يلفت الأنظار أيضًا بفضل الانتفاخ الكبير وفتحات التهوية جنبًا إلى جنب مع لوحة انزلاقية فضية.

السيارة الجيب الكهربائية

صمم خريستوف سيارة رينيجيد الكهربائية بأقواس عجلات أمامية وخلفية متوهجة يمكن تشطيبها باللون الأسود اللامع أو مطابقة الألوان مع باقي التصميم الخارجي. كما تم اعتماد تصميم جريء للعجلات الملفوفة في حد ذاتها بإطارات متينة للطرق الوعرة. كما تم تركيب عتبات جانبية، وكذلك زوج من المرايا الجانبية الصغيرة.

السيارة الجيب الكهربائية

شكل السقف مربع للغاية، وكذلك النوافذ الجانبية ، مما يمنح رينيجيد الكهربائية التصميم المثالي ليتم تسويقه كبديل أصغر لسيارة رانجلر. يتوفر أيضًا زوج من قضبان السقف ، و توجد عجلة احتياطية على الباب الخلفي وتكملها المصابيح الخلفية LED الزاويّة. تتميز جيب أيضًا ببروز خلفي قصير لمساعدة رينيجيد على تجاوز العقبات والمنحدرات الشديدة، بالإضافة إلى لوحة انزلاق.

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