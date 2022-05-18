الصفير عند الأطفال .. الأسباب والأعراض

كثيرًا ما يواجه أطباء الأسرة والأطباء حالات أزيز عند الأطفال.. يحدث صوت الصفير في الغالب عندما يحاول الهواء التحرك عبر مجرى الهواء الضيق أو الضيق للرئتين وفقًا لدراسة مشتركة أجرتها الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة ، فإن الأزيز منتشر كما هو الحال في 40% من الأطفال في سن الثالثة ، وحوالي نصف الأطفال سيواجهون نوبة أزيز واحدة على الأقل في سن السادسة.

أعراض الصفير عند الأطفال



يتميز الصفير عند الأطفال بـتنفس عالي الحدة وصوت خرخرة أو صفير ويكون صوت الصفير أكثر وضوحًا أثناء قيام طفلك بالزفير أو الزفير.

أسباب حدوث الصفير عند الأطفال



يمكن أن تؤدي العديد من الحالات والعوامل إلى حدوث صفير عند الأطفال وغالبًا ما يعاني الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات من الأزيز بسبب الربو و من المحتمل أن يكون الربو هو مصدر الأزيز العرضي أو المتكرر ، والذي يرتبط بالمحفزات الموسمية ، مثل حبوب اللقاح.



يمكن أن يحدث الصفير المصحوب بتهيج الأنف بسبب التهاب القصيبات وقد يعاني الطفل من أزيز مع السعال والقيء المرتبط بالتغذية بسبب مرض الجزر المعدي المريئي ويمكن أن تسبب العديد من التهابات الجهاز التنفسي ، مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي ، مشاكل في التنفس وأزيزًا.

انقطاع النفس الانسدادي



إذا كان أزيز طفلك يوقظه ليلاً وكان مصحوبًا بالشخير ، فقد يكون بسبب انقطاع النفس الانسدادي النومي.

قد يشير الأزيز وأصوات الصفير الحادة أثناء التنفس ، خاصة أثناء البرد والحساسية ، إلى احتقان الأنف

قد تتسبب عوامل بيئية مختلفة ، مثل شفط جسم غريب ، في حدوث أزيز عند الأطفال.



تشير الأبحاث إلى أن بعض الأطفال قد يعانون من الأزيز بسبب عوامل الأم أثناء الحمل ، مثل تدخين الأم ، وانخفاض مستويات الحديد ، وانخفاض مستويات فيتامين د ، والسمنة ، وسوء تناول حمض الفوليك .