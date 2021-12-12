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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لماذا لا يستمع الطفل البالغ من العمر عامين الكلام ؟

لماذا لا يستمع الطفل
لماذا لا يستمع الطفل البالغ من العمر عامين الكلام ؟

عادة ما توجد سلوكيات مثل نوبات الغضب والصراخ والعدوانية والتحدي وتقلب المزاج وما إلى ذلك عند الأطفال الصغار. قد يكون التعامل مع هذه الأمور تحديًا ويمنحك وقتًا عصيبًا ، لكن اعلم أنها كلها علامات على نمو صحي لطفلك.


عندما يصل طفلك المعتمد إلى مرحلة الطفولة ، يصبح أكثر وعيًا بمحيطه ، ويظهر رغبة في قدر أكبر من الاستقلال ، ويظهر سلوكًا متحديًا ، ويقلد سلوك الآخرين ، ويعبر عن مجموعة واسعة من المشاعر لذا ، إذا كان لديك طفل صغير يزحف أو يركض في الأرجاء رافضًا تعليماتك ، فهذا طبيعي تمامًا.

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لماذا لا يستمع الطفل البالغ من العمر عامين الكلام ؟

على الرغم من أنه من الطبيعي أن يتجاهل الأطفال الصغار كلماتك ، فقد تكون هناك أسباب أخرى لطفلك البالغ من العمر عامين لا يلتفت لتعليماتك. يمكن أن يكون بسبب

1. أنت تقول الكثير ، في كثير من الأحيان.
بينما قد ترغبين في أن يقوم طفلك الدارج بالعديد من الأشياء ، يوصى بإعطائه تعليمات واحدة في كل مرة ويكون قصيرًا ونقيًا. نظرًا لأن الأطفال الصغار لديهم فترات انتباه قصيرة ، فإن بذل كل جهد وإعطائهم تعليمات متعددة سيقع على آذان صماء.


2. إنهم مشغولون بفعل شيء آخر.
من الطبيعي أن يظهر طفلك الدارج تحديًا ولا ينتبه لك عند أداء نشاط يثير اهتمامه. يكون هذا صحيحًا عندما يشاهد طفلك عرضه المفضل ، أو يرقص على أغنيته المفضلة ، أو عندما يكون منغمسًا في نشاط جماعي.

3. نبرة صوتك خاطئة.
كيف ترشد طفلك أو تطلب منه القيام بشيء مهم للغاية. إذا كنت قاسيًا أو فظًا ، فقد لا يكون الأمر جيدًا معهم. وبالمثل ، فإن استجداء طفلك أو كونك لطيفًا طوال الوقت لا يجدي أيضًا.


4. أنت تنتقدهم.
لا أحد يحب أن يتم انتقاده باستمرار. هذا ينطبق أيضًا على طفلك الصغير الذي يشعر بنبرة انتقادية في ما تقوله. إذا كنت تنتقد طفلك الدارج باستمرار بقول أشياء مثل "لماذا لا تستمع؟" سيتوقفون عن الاستماع إليك.

5. سلوكك غير متسق.
عندما لا يستمع الأطفال أو يرتكبون خطأ ، فمن الطبيعي ولا بأس بمنحهم مهلات أو سلب الامتيازات لفترة قصيرة. ومع ذلك ، عندما تصبح متساهلًا ولا تتابع ما تقوله "إذا لم تستمع إليّ ، فسأفعل ..." ، سيأخذ طفلك الدارج تعليماتك كأمر مسلم به ولن يستمع أبدًا إلى أي شيء تريد قوله. هذا لأنهم يعلمون أنه لا توجد عواقب لعدم الاستماع إلى الوالدين.

الطبيعي لطفلك البالغ الأطفال الصغار الكلام 24 طريقة للتعامل مع الطفل المتمرد

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