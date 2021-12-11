الصحة تعلن أماكن وجود الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن أماكن تواجد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي يتم تنفيذ من خلال فرق متحركة تجوب المنازل في جميع محافظات الجمهورية.

بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية مثل الأسواق ومحطات القطارات ومحطات الأتوبيس ومحطات المترو والمولات.

وتطلق وزارة الصحة، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يوم ١٩ ديسمبر الجاري وتستمر لمدة ٤ أيام لتطعيم وتقوية مناعة الأطفال من عمر يوم وحتى ٥ سنوات.

أوضحت الوزارة، جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال، من عمر يوم وحتى 18 شهراً، والتي يتم توفيرها في مراكز ووحدات الصحة الحكومية.

ويتم منح الأطفال من عمر يوم وحتى عام ونصف التطعيمات الإجبارية مجانا في مكاتب ووحدات الحكومة، كما تتميز التطعيمات بمأمونيتها وسلامتها.

ويشار إلى أن الطفل يحصل على جدول للتطعيمات الإجبارية، ويقوم بمتابعته الأطباء والتمريض بالوحدات، كما تقوم الحكومة بعمل حملات للتطعيمات مثل الحصبة وشلل الأطفال والجديرى للحفاظ علي مصر خالية من الأمراض الوبائية.

وكان قد تم تعديل جدول تطعيمات الأطفال الروتينية بإدراج جرعتين إضافيتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن عند عمر 2 و4 شهور.

واتخذت وزارة الصحة والسكان كافة الاستعدادات الخاصة لمواجهة النوع الجديد من شلل الأطفال، حيث أعدت خطة بإدراج طعوم جديدة بجدول تطعيمات الأطفال الروتينية.

وأدرجت وزارة الصحة جرعتين إضافيتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن في العضلة الأمامية للفخد الأيسر عند عمر شهرين وعمر 6 أشهر، بالإضافة إلى الجرعة الحالية عند 4 أشهر، ليصبح التطعيم ضد شلل الأطفال السولك، عند عمر شهرين، 4 شهور، و6 شهور، بإجمالي 3 جرعات.