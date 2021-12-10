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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: 4 تحاليل ضرورية ضمن مبادرة صحة الأم والجنين

4 تحاليل ضمن مبادرة
4 تحاليل ضمن مبادرة صحة الأم والجنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 4 تحاليل لازمة للأم خلال فترة الحمل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية صحة الأم والجنين.


وتقدم المبادرة مجموعة من الخدمات تتضمن الكشف والتحاليل بالمجان، كما توفر المبادرة الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وتقديم مبادرة صحة الأم والجنين خدمات قياس ضغط الدم، تحليل السكر لكل السيدات كما تقديم خدمات قياس الطول والوزن و تقدم خدمة تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى.

 بالإضافة إلى تحليل للكشف عن الالتهاب الكبدى B، بالإضافة إلى تقدم المبادرة خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل.

وانتشرت مبادرة «صحة الأم والجنين» بشكل كبير نظرا لاهتمامها بصحة الطرفين، كما تقدم هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، الكثير من التحاليل اللازمة للأم بفترة الحمل لمنع انتقال العدوى للجنين.
 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ
 

وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد مبادرة رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية جنين

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