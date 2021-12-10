عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: ثلاث فئات مستهدفة لتلقي الجرعة المعززة من لقاح كورونا

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن البدء خلال الفترة المقبلة في تفعيل خطة الوزارة لتطعيم بعض الفئات من المواطنين، بجرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفئات التي سيتم تطعيمها بالجرعة الثالثة المعززة للمناعة، تشمل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأكثر عرضة للعدوى مثل العاملين في القطاع الطبي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المواطنين المسجلين في خانات الفئات المذكورة، على الموقع الرسمي للقاح، ستصلهم رسالة على هواتفهم المحمولة بعد مرور 6 أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية، ليتوجهوا لتلقي الجرعة الثالثة المعززة في نفس المركز الذي حصلوا من خلاله على الجرعتين السابقتين.

وأضاف أنه حال عدم استقبال المواطن رسالة على الهاتف المحمول بالتوجه لتلقي الجرعة الثالثة، يجب الاتصال بالخط الساخن 15335 أو مراسلة تطبيق الـ«واتس آب» على رقم 01555005500 المخصص لمنظومة اللقاحات.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن التلقيح بالجرعة الثالثة يأتي في إطار حرص الدولة على رفع المناعة المجتمعية وحماية أصحاب عوامل الخطورة من العدوى، مؤكدا أن التطعيم بالجرعة الثالثة وإن كان اختيارياً، إلا أنه في غاية الأهمية، حيث تشير الأبحاث العلمية إلى الاحتياج للجرعات المعززة حفاظا على استدامة المستوى المناعي المرتفع، خصوصاً لمن هم أكثر عرضة للإصابة أو المضاعفات.

متحدث  الصحة يناشد المواطنين تلقي اللقاح 

وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الرسمي للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أو التوجه إلى محطات مترو الأنفاق، أو محطات القطارات ومراكز التسوق الكبرى «المولات التجارية» للتسجيل وتلقي اللقاح في نفس الوقت، لحماية أنفسهم من عدوى كورونا وللحفاظ على مكتسبات الدولة في مواجهة الجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

وزارة الصحة فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد كبار السن فيروسات وزارة الصحة والسكان

موضوعات متعلقة

«الصحة» : نصائح لتجنب المضاعفات خلال موجة الرياح المحملة بالأتربة

الصحة: تسجيل 889 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة

فحص 7 ملايين و175 ألف طالب بالكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم" بالمدارس

الصحة تكشف أسماء وعناوين مراكز التبرع بالبلازما

المصل واللقاح يفجر مفاجأة جديدة عن فاعلية لقاحات كورونا ضد متحور أوميكرون

حتى منتصف ديسمبر.. "الصحة" تطلق 51 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية

الصحة: تسجيل 902 حالة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة

تماشيا مع الإستراتيجية العالمية للإيدز.. الصحة: تحديث الخطة الوطنية لمكافحة مرض نقص المناعة البشري.. وعبد الغفار: مصر من أقل الدول في عدد الإصابات

ترشيحاتنا

حدث ليلا..الصحة: تسجيل 803 حالات جديدة بكورونا.. و 42 وفاة.. المصيلحي: بطاقات التموين الجديدة تضم 4 أفراد فقط.. استخراج تابوت أثري ضخم بعين شمس

فيديوجراف| محظورات جديدة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات خاصة بكورونا 

تعرف علي طريقة التقديم لوظائف قيادات المحليات الجديدة

سورة التوديع.. ما هى ولماذا سميت بهذا الاسم؟

ربة منزل تطلق صرخة مدوية لإنقاذ نجلها.. مصاب بضمور في المخ ويحتاج علاجا فوريا| فيديو

أخبار التوك شو..مهما كان منصبهم.. بكري: ضربات الرقابة الإدارية لا تتوقف ضد الفساد..وزير التموين : 87 مليار جنيه للدعم المقدم للسلع التموينية والخبز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعاها

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

فيديوجراف| محظورات جديدة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات خاصة بكورونا 

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى روسيا

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

كنت بعمل لايف.. السيدة الأجنبية تكشف حقيقة خروجها بـ"البكيني" من شرفة شقتها بالتجمع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

من الغناء لشيماء إلى سرير أمام مدرسة .. هوس الشهرة يسيطر على الشباب|ما القصة؟

احذروا حقنة البرد.. هيئة الدواء تكشف عن أفضل علاج للأنفلونزا

أكياس الشيكولاتة ... حقائق صادمة عن مرض ياسمين عبد العزيز

فيديوجراف.. الشتاء لم يبدأ..توقعات متخصصي الأرصاد خلال الأيام المقبلة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ