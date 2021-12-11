محافظ قنا: 581 ألف مستهدف من حملة شلل الأطفال الأسبوع المقبل

قال اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، إن مديرية الصحة والسكان سوف تبدأ تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ، بدءا من يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر ، وحتى الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الجاري ، وتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات سواء كانوا مصريين أو وافدين بهدف رفع المناعة لديهم ضد هذا المرض ، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطعيم 16.5 مليون طفل على مستوى الجمهورية .



وأوضح الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، أن الحملة تستهدف تطعيم 581 ألف و 942 طفل ، وسوف يتم الدفع بـ 2349 فريق طبى لإجراء التطعيمات منها 1106 فريق متنقل من منزل إلى منزل ، و 243 فريق ثابت بالوحدات الصحية الريفية والحضرية ومكاتب الصحة و مراكز رعاية الأمومة والطفولة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن الجرعة عبارة عن نقطتين بالفم بطعم " سابين " أحادى التكافوء نمط 2 ، والتطعيم مجانى دون أى رسوم .



وأضاف تواضروس ، بأن الفرق المتنقلة سوف تعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 مساءا ، أما الفرق الثابتة فيستمر عملها من 8 صباحا إلى 8 مساءا.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ ، بأن فرق التطعيم خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل ، مع توافر الطعوم و أدوات الحفظ الخاصة بها .