عيادات الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادى تستقبل 130 ألف حالة خلال 4 سنوات

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، إن الجامعة حريصة على تقديم أفضل الخدمات العلاجية لأهالينا فى محافظات إقليم جنوب الصعيد، لتوفير الحياة الكريمة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وفى إطار حرص الجامعة للمشاركة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



أوضح رئيس جامعة جنوب الوادى ، بأنه بالتوازى مع الدور الكبير الذى تؤديه مستشفيات جامعة جنوب الوادى فى كافة التخصصات، فإن عيادات طب الفم والأسنان لا تدخر جهداً فى تقديم خدماتها للمرضى والمترددين عليها منذ افتتاح الكلية، لافتاً إلى أن إجمالى عدد الحالات التى استقبلتها عيادات الفم والأسنان خلال ٤ سنوات فى الفترة من ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢١ بلغت ١٣٠ ألفا و ٦٦ حالة.



وأكد غرباوى ، الجامعة حريصة على دعم كل الفئات للحصول على الرعاية الطبية الفائقة، حيث تم قبل أيام توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادى وبيت الزكاة والصدقات المصري، ويهدف البروتوكول إلى خدمة أهالي جنوب الصعيد من المستحقين للزكاة وتستلزم ظروفهم الصحية تلقى علاجات وعمليات جراحية مكلفة، لتصبح جامعة جنوب الوادى هى أول جامعة توقع مثل هذا البروتوكول لخدمة أهالى جنوب الصعيد وتقديم الرعاية الصحية لهم.



و أوضح غرباوى ، بأنه يتم من خلال هذا البروتوكول إحالة أصحاب هذه الحالات إلى مستشفيات الجامعية لتلقى العلاج مجانا، وكذلك تغطية من يلزمه أى إجراء طبي وليس له تأمين صحى ومن المستحقين للزكاة.



وثمن رئيس جامعة جنوب الوادى ، دور مشيخة الأزهر متمثلة فى بيت الزكاة والصدقات، فى المشروعات التنموية التى تقدمها للمجتمع والتى تأتى على رأسها العناية والرعاية بالصحة العامة للمواطنين ذوى القدرات المالية الضعيفة والأولى بالرعاية.

و أوضح الدكتور أحمد طلعت تميرك، عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادى، بأن عيادات الأسنان استقبلت ٣٥٥٠ مريض و ١٠٦٥٠ مترددين ويصل متوسط مرات تردد المريض على العيادات من ٣ - ٤ مرات ، خلال عام ٢٠١٨ ، وفى عام ٢٠١٩ استقبلت العيادات ٩٥٥٠ مريض و ٢٨٥٠٠ مترددين، وفى عام ٢٠٢٠ بلغ عدد المرضى ١٢٠٠ حالة والمترددين ٣٦٠٠ حالة، وفى عام ٢٠٢١ بلغ إجمالي الحالات حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي ١٨٢٥٤ مريض، و ٥٤٧٦٢ مترددين.



وأضاف تميرك ، بأن اجمالى المستهلكات التى يتم شراؤها سنويا من أدوية وبنج وجاونتات وغير ذلك من المستخدم، بلغ فى عام ٢٠١٨ حوالى ٢٦٠٦٣.٣ جنيه، وفى عام ٢٠١٩ بلغ ٤٩٧٢٣٩.٩ جنيه، وفى عام ٢٠٢٠ بلغ ١١٥٣٧٧ جنيه، وفى عام ٢٠٢١ بلغ اجمالى قيمة المستهلكات ٦٧٤٧٥٧.٣ جنيه.