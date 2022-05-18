رسميا.. فنلندا والسويد تقدمان طلبي انضمامهما إلى الناتو

تقدمت فنلندا والسويد بطلب رسمي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأربعاء في مقر قوات الحلفاء.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، جاء الإجراء نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، ومن المتوقع أن تستغرق عملية الانضمام أسابيع قليلة فقط.

وتعتبر الطلبات التي قدمتها فنلندا والسويد اليوم هي خطوة تاريخية، وسينظر الحلفاء الآن في الخطوات التالية لانضمامهما إلى الناتو ".

من جانبه، قال رئيس حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، بعد تلقي الطلبات من سفيري فنلندا كلاوس كورهونين، والسويد أكسل ويرنهوف في مقر الناتو، "نرحب بانضمام البلدين لعضويتنا والحلفاء سينظرون إليها ويوافقون على توسيع التحالف".

ويقول دبلوماسيون إن التصديق على هذه الطلبات قد يستغرق ما يصل إلى عام.

وقبل خطوة اليوم، عقدت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، أمس الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو.

وقالت أندرسون: "أنا سعيدة لأننا سلكنا نفس المسار ويمكننا القيام بذلك معًا"، موضحة أن: "الانضمام للناتو يعزز الأمن في السويد كما في منطقة بحر البلطيق أيضًا".

من جانبه، أكد الرئيس الفنلندي أن التصديق السريع على طلبات بلاده والسويد لعضوية الناتو من قبل الولايات المتحدة سيساعد العملية برمتها على الإسراع.