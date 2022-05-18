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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية يضبط 410 كيلو لحوم بدون بيانات خلال حملات تفتيشية

ضبط مواد غذائية
ضبط مواد غذائية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع اللحوم و محلات الجزارة و المطاعم  وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار .

 

وكذلك التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

ومن جهته أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية ( إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية ) بالإشتراك مع الجهات المعنية ( مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية ) وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية وجهاز حماية المستهلك قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

 

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محضرين مخالفة و ضبط ( 410 كجم ) لحوم أسماك مخالفة، ما بين ( 10 كجم ) لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و ( 400 كجم ) لحوم مجمدة بدون بيانات و مجهولة المصدر.

 و تم تحرير محاضر المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر أو غير الصالحة للإستهلاك الآدمي.

الشرقية التموين مخالفة حماية المستهلك المجازر الحكومية صحة الشرقية الحملات التفتيشية ضبط الأسعار الطب البيطري

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