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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير الإسكان: تكلفة المرحلة الأولى لممشى أهل مصر 450 مليونا.. فيديو

ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر

قال المهندس عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية إن الغرض من إنشاء ممشي أهل مصر كان من أجل جميع المصريين ويضاف إلى المناطق المفتوحة التي تهتم الدولة في توفيرها للمواطنين من أجل توفير الرفاهية لهم.

وأضاف "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة"سي بي سي" الفضائيه، أن في ممشي أهل مصر مستويين إحداهما في مستوي الشارع العام والآخر في مستوي النيل.

وتابع مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية أن الأنشطة داخل ممشي أهل مصر مختلفة منها الأنشطة التجارية ومنها الأنشطة الترفيهية.

وأوضح المهندس عبد الخالق إبراهيم أن تكلفة المرحلة الأولي من ممشي أهل مصر كان ٤٥٠ مليون جنيه ولا بد من الحفاظ عليه من أجل الجميع.

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