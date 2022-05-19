عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 19 مايو 2022

صدى البلد

شهدت أسعار الأسماك والجمبرى والمأكولات البحرية استقرارا، وتراوح سعر السمك البلطي 1 بين 40 و48 جنيها للكيلو خلال تعاملات اليوم، الخميس 19 مايو 2022، وفقا لآخر تحديث لـ سوق العبور.

وسجل البلطي 2 نحو 30 جنيها للكيلو، وتراوح سعر السمك البلطي الأسواني بين 20 و40 جنيها للكيلو، وفيليه السمك البلطي تراوح من 30 إلى 130 جنيها للكيلو.

ووصل سعر قشر البياض 120 جنيها للكيلو لـ أعلى سعر، والبياض أملس (بلدي) تراوح بين 80 و120 جنيها للكيلو، وقراميط - شيلان بـ 20 جنيها، والسمك الثعابين سجل 50 جنيها للكيلو.

وسجل سعر المكرونة خليجي 45 جنيها، والمكرونة السويسي تراوحت بين 35 و65 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني من 35 إلى 55 جنيها، والمكرونة المجمدة بـ 30 جنيها للكيلو، والموسى تراوح بين 90 و150 جنيها للكيلو، والسبيط – كاليماري- سابيا تراوح بين 120 و180 جنيها للكيلو، والقرش من 30 إلى 50 جنيها.

وتراوح سعر سمك مرجان 1 بين 35 و45 جنيها، ومرجان 2 بين 22 و32 جنيها للكيلو، ومرجان مجمد من 19 إلى 25 جنيها، والبربون 1 من 40 إلى 50 جنيها، وبربون 2 بين 32 و38 جنيها، والبربون المجمد من 20 إلى 30 جنيها.

ووصل سعر الكابوريا إلى ما بين 30 و130 جنيها، والحدادي بـ 20 جنيها، والدنيس بين 90 و150 جنيها، والجمبري الجامبو بين 400 و480 جنيها، والجمبري 1 بين 300 و380 جنيها، والجمبري بين 200 و280 جنيها.

وسجل سعر السمك البوري 1  من 45 إلى 55 جنيها، والبوري 2 بين 34 و44 جنيها، والشعور بين 30 و50 جنيها، وقار بين 90 و110 جنيهات، والقاروص من 90 إلى 110 جنيهات، والسردين بين 20 و30 جنيها، والماكريل المجمد بين 25 و35 جنيها.

اسعار الاسماك والجمبري الاسماك البلطى اسعار الاسماك والجمبري اليوم المكرونة الكابوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

خلال ساعات.. حسم أسعار الفائدة بالبنوك.. وخبراء: 2% رفعا في المتوسط

وفاة ممثلة هندية شهيرة على يد زوجها

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19-5-2022

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 19-5-2022

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين

بشري سارة|13 ألف مشجع لنادي الأهلي امام الوداد المغربي فى نهائي أفريقيا

شكوك حول مشاركة مدافع الوداد أمام الأهلي في موقعة نهائي أفريقيا

ترشيحاتنا

لإقناع أوستن بتشديد العقوبات على إيران.. جانتس في زيارة رسمية إلى واشنطن

سعفان يبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي الشراكة لتدريب الشباب من أجل التشغيل

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 19 مايو 2022

منافسة تويوتا لاند كروزر و ديفندر .. فتح الباب رسميا لحجز إينوس جراندير 2022

ترتيب صادم للزمالك.. الأهلي يتفوق على مانشستر يونايتد وروما في التصنيف العالمي

روسيا تستخدم التكنولوجيا في تعطيل الأقمار الصناعية وحرق الطائرات بدون طيار بـ أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

فيديو

الشئون المعنوية والشباب والرياضة تطلقان مبادرة "أخلاقنا" لحماية المرأة

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

رئيس شعبة القاهرة: أنصح بشراء المشغولات والسعر سيرتفع ..فيديو

صناعات تحويلة.. الحكومة تفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمام القطاع الخاص..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ