البلطي بـ 40 جنيه.. ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الاسماك والمأكولات البحرية ارتفاعا كبيرا منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، وتراوح سعر السمك البلطي 1 بين 32 إلى 38 جنيها للكيلو خلال تعاملات اليوم الاربعاء 6-4-2022 وفقا لأخر تحديث لـ سوق العبور.

سعر السمك البلطي اليوم

ووفقا لأخر تحديث، سجل البلطي 2 نحو 30 جنيها للكيلو، وتراوح سعر السمك البلطي الأسواني بين 20 إلى 40 جنيها للكيلو، وفلية السمك البلطي تراوح بين 30 إلى 130 جنيها للكيلو.

ووصل سعر قشر البياض 120 جنيها للكيلو لـ أعلى سعر، والبياض أملس )بلدي) تراوح بين 80 إلى 120 جنيها للكيلو، وقراميط - شيلان بـ 20 جنيها، والسمك الثعابين سجل 50 جنيها للكيلو.

سعر المكرونة السويسي

وسجل سعر المكرونة خليجي 45 جنيها، والمكرونة السويسي تراوحت بين 35 إلى 65 جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندراني بين 35 إلى 55 جنيها، والمكرونة المجمدة بـ 30 جنيها للكيلو، والموسى تراوح بين 90 إلى 150 جنيها للكيلو، والسبيط – كاليماري- سابيا تراوح بين 120 إلى 180 جنيها للكيلو، القرش بين 30 إلى 50 جنيها.

سعر السمك المرجان

تراوح سعر سمك مرجان 1 اليوم الاربعاء بين 35 إلى 45 جنيها، ومرجان 2 بين 22 و 32 جنيها للكيلو، ومرجان مجمد بين 19 إلى 25 جنيها، والبربون1 بين 40 إلى 50 جنيها، بربون 2 بين 32 إلى 38 جنيها، والبربون المجمد بين 20 إلى 30 جنيها.

سعر الكابوريا اليوم

ووصل سعر الكابوريا بين 30 إلى 130 جنيها، والحدادي بـ 20 جنيها، والدنيس بين 90 إلى 150 جنيها، والجمبري الجامبو بين 400 إلى 480 جنيها، والجمبري 1 بين 300 إلى 380 جنيها، وجمبري 200 إلى 280 جنيها.

سعر السمك البوري

وسجل سعر السمك البوري 1 اليوم الاربعاء، بين 45 إلى 55 جنيها، والبوري 2 بين 34 إلى 44 جنيها، والشعور بين 30 إلى 50 جنيها، وقار بين 90 إلى 110 جنيها، والقاروص بين 90 إلى 110 جنيها، والسردين بين 20 إلى 30 جنيها، والماكريل المجمد بين 25 إلى 35 جنيها.