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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة مختلفة.. أحدث ظهور لـ عمرو سعد عبر السوشيال ميديا

عمرو سعد
عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهر عمرو سعد في الصورة من داخل منزله، وهو يسقي الزرع بخرطوم من المياه، بإطلالة كاجوال.

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يذكر أن آخر أعمال عمرو سعد مسلسل "توبة" بطولة، ماجد المصري، صبا مبارك، دياب، أحمد بدير، أسماء أبو اليزيد، دياب، انتصار، محمد لطفي، حسن أبو الروس، كريم عفيفي، مصطفي خضر مع مجموعة أخرى من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد صالح، وتأليف أحمد حلبة.


ويقدم عمرو سعد، في أحداث المسلسل، دور شاب اسمه توبه، يجمع بين حرفة الخراطة وفتح الخزائن بطرق غير قانونية، ويؤدي الفنان دياب دور أخيه غير الشقيق، وتتسم شخصيته بالعنف، فيما تراقبهما الأجهزة الأمنية.

الفنان عمرو سعد عمرو سعد مسلسل توبه توبة آخر أعمال عمرو سعد

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